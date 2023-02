A los 46 años, Shakira cautivó con amplio escote y enseñó su retaguardia con minifalda transparente al lado de Karol G

Este viernes hemos despertado con la noticia de que Shakira y Karol G lanzaron la canción “TQG” y, como se anticipaba, tiene estrofas dedicadas al desamor y a sus viejas relaciones que no terminaron nada bien.

“Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. La vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido”, reza una de las estrofas de la canción que tiene a las artistas colombianas dando una demostración de carácter y, además, de belleza.

Shakira no frena el paso y sigue entonando frases que pueden ser bien usadas para parejas que no han estado a la altura de una relación. Gerard Piqué no terminaba de digerir la canción con Bizarrap, que ahora se enfrenta a la que la madre de sus hijos hizo con Karol G. “Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía”, dice la artista.

En solo unas horas, el videoclip acumula millones de visualizaciones, no solo por la letra, sino también porque las artistas lucen radiantes con sus atuendos, con los que derrochan sensualidad mientras cantan a sus exparejas.

La primera en aparecer en escena es Karol G, que canta en solitario con un total look blue tirando a tonos grises, formado por un chándal y un abrigo largo de estilo oversize y con capucha incorporada, una de las modas de la temporada. Lo llamativo es su melena colorada que hace alusión a un fuego intenso.

Las colombianas lanzaron su nueva colaboración y le tiraron dardos a sus ex novios.

Por su parte, Shakira fue lo opuesto y se mostró de azul, dando la muestra de que así como son fuego, ella es el agua para apagar tanto ardor. La barranquillera usó un ceñido vestido azul metalizado de manga larga y cuello mao que luce con un lápiz de ojos y su manicura a juego.

Las colombianas lanzaron su nueva colaboración y le tiraron dardos a sus ex novios.

En otra de las escenas La Bichota apuesta por un sugerente vestido rojo con aberturas imposibles y un escote vertiginoso tanto en la parte delantera como en la espalda. “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia”, canta a su ex Anuel AA, de quien se separó en 2021, dándole pie para que se case con Yailin La Más Viral.

Las colombianas lanzaron su nueva colaboración y le tiraron dardos a sus ex novios.

Por último, el negro es el color protagonista de los dos últimos estilismos de las colombianas, que apuestan por las transparencias y las aberturas sugerentes. Shakira lleva un body con escote en V y cut outs, una pieza que combina con una minifalda transparente y unos guantes. Un diseño a juego con el de Karol G, que viste un sujetador negro con un top asimétrico transparente y aberturas y una minifalda negra.