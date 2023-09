Es falsa la “empleada” que habló mal de Shakira: su anterior caso contra otro famoso

Nadie resiste al carpetazo, dicen. Recientemente, saltó a la luz un capítulo anterior del programa “Vamos a ver” de la cadena televisiva española Tele 5, en el que se puede observar a Cristina Cárdenas, la supuesta exempleada que habló mal de la artista colombiana Shakira, desempeñando un papel similar al que ya protagonizó antes. Este episodio anterior revela que Cárdenas podría tener un historial de ofrecer testimonios cuestionables en montajes diseñados para dañar la imagen de personajes públicos en España.

En esta historia pasada, Cristina Cárdenas fue parte de un programa en el que presentó pruebas que sugerían que el conocido socialité Antonio David Flores era un maltratador. Durante este episodio, Cárdenas actuó como “testigo”, sacando una cinta de la zona de su escote mientras repetía: “Uno, dos, Freddy viene por ti. Tres cuatro, cierra la puerta. Cinco, seis, toma el crucifijo. Siete, ocho, nunca más dormirás”. Sin embargo, ni la presentadora Emma García ni los televidentes dieron crédito a las afirmaciones de la ex amiga de Rocío Carrasco, pareja de Antonio David Flores.

En ese tiempo se había estrenado la docuserie sobre la artista Rocío Jurado llamada “Rocío: contar la verdad para seguir viva”. Cárdenas declaró que había sido testigo del abuso por parte de Antonio David a la hija de la artista española.

Este episodio parece indicar que Cristina Cárdenas podría estar acostumbrada a ofrecer testimonios dudosos en montajes televisivos con el fin de ganar notoriedad y atención mediática. Además, parece que esta no es la primera vez que está involucrada en polémicas, ya que su amistad con Rocío Carrasco terminó debido a una traición en la que vendió imágenes privadas de su embarazo a una revista. La hija de Rocío Jurado denunció públicamente esta traición, lo que llevó al fin de su amistad.

QUÉ DIJO CRISTINA CÁRDENAS SOBRE SHAKIRA

Cristina Cárdenas se definió como la “coordinadora de extras” de Shakira y buscó dejarla mal parada, justo cuando la cantante lanzó nueva música (”El jefe”, con letra sobre la explotación laboral y dedicada a Lili Melgar, niñera echada sin indemnización por Piqué). En televisión, la española contó parte de sus experiencias -falsas- durante muchos de los años que vivió en España, junto a la artista colombiana, y la calificó de “maltratadora, mentirosa y fóbica”.

La mujer dijo que Shakira maltrataba a sus bailarines durante las grabaciones -a pesar de que la colombiana no suele mostrar bailarines en sus videos-, que es déspota con sus empleados y que nadie quiere trabajar con ella. Además, cercana a la familia de Gerard Piqué, contó su versión de la escandalosa ruptura matrimonial y defendió a los padres del exjugador del Barcelona.

Tras las repercusiones que causaron sus primeros testimonios, Cárdenas charló en vivo con Florencia de la V en “Intrusos” y el resto del panel de Intrusos en el espectáculo. Y si bien el diálogo comenzó de forma amena, la española fue ganando en enojo y sus acusaciones se volvieron cada vez más duras y contundentes.

“¿Ángel o demonio?”, rompió el hielo la conductora.

Luego, explicó que ella fue testigo de su faceta de demonio porque vio cómo se portaba con sus empleados. “No tiene nada que ver lo que es la diosa del escenario, la cantante mundial, luego en la intimidad. Ella sus fobias no las va a exponer mediáticamente. Yo conozco a una persona que por contrato pone que los extras, cuando ella pase, se tienen que dar la vuelta de cara a la pared”, disparó, y explicó que esto es porque tiene miedo de que “le hagan brujería”.

“A mí no me ha hecho nada”, aclaró, y luego siguió con las acusaciones.

“Las exigencias de ella pasan por la excentricidad”, agregó luego, y contó que le saca los celulares a los extras para que no la filmen ni le saquen fotos, que se encierra su motorhome “de súper lujo” y que no deja que nadie le use el baño. En relación a la comida, contó que “pide frutas extrañísimas” que no hay en España. “O mermeladas súper extrañas o el agua de lluvia japonesa Fiji”, completó.

“Yo no digo que sea mala cantante; Hitler también era una figura mundial y era un asesino, no tiene nada que ver”, respondió enojada Cárdenas cuando le dijeron que Shakira era una cantante conocida y admirada en todo el planeta.

Cristina Cárdenas acusó a Shakira por sus tratos en el ambiente laboral. (Captura "Intrusos")

“El trato hacia los figurantes es pésimo”, repitió, y contó que las bailarinas tienen miedo de hablar porque sienten que no las van a volver a contratar.

En ese momento, Florencia de la V intervino para contextualizar: comentó que muchas personas creen que en España buscan ensuciar la imagen de la autora de “Monotonía” por el conflicto con Piqué. “Pero la imagen se la ensucia ella sola”, retrucó, y contó que muy pronto la cantante va a tener que viajar a España para dar cuenta de la deuda que tiene con Hacienda por más de 14 millones de euros. “Fiscalía ha salido hoy que ha sido imputada por el 2018 a otros 6 millones de euros de deuda y le piden más de ocho años de cárcel. Y luego monta fundaciones de niños que son para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente y lavar el suyo”, repasó, indignada.

Además, Cristina Cárdenas defendió a Gerard Piqué, ex de Shakira, y lo presentó como víctima. Según sus declaraciones, Piqué habría sufrido a manos de la artista colombiana, alegando que ella pedía a los figurantes que se pusieran de cara a la pared cuando ella pasaba. Estas afirmaciones también fueron cuestionadas por la falta de evidencia y contexto.

SEGUÍ LEYENDO: