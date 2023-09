El picante cruce entre Alexis “El Conejo” y Coti Romero en el Bailando 2023

En la segunda noche de este Bailando 2023, arribo a la pista Alexis “El Conejo” Quiroga, quien la rompió en su debut en este histórico show de la televisión argentina.

Lo cierto es que el ex Gran Hermano se sumó al estudio a puro cuarteto y acompañado por su bailarina, Martina Peña.

Coti y el Cone se cruzaron en vivo

Hay que decir que este joven, ni bien puso un pie en escena, Marcelo Tinelli arremetió con toda su artillería y le realizó al muchacho preguntas inquisidoras respecto al rompimiento de su noviazgo con Coti Romero, lo que ocasionó un tenso momento en el vivo de la pantalla de América TV.

Coti desafió al Conejo y este le cantó una canción romántica

“Bienvenido. Me encanta conocerte, he seguido toda tu historia de amor y no es broma. Te queremos como de la familia!”, fue la cálida bienvenida de Marcelo Tinelli a Alexis Quiroga, que fue muy aplaudido.

Este muchacho de Córdoba fue abordado de forma inmediata por el conductor, quien de entrada le consultó sobre su noviazgo: “¿Por qué se separaron con Coti? Yo los veía como una pareja consolidada y se separaron”.

“Cosas de pareja. Era algo que veníamos pechando un tiempito, pero se fue el amor. Tengo mucho amor hacia ella”, sostuvo el participante, a lo que Tinelli señaló que la joven correntina se encontraba en el estudio y que ella había ducho que el Conejo “no iba a tener los huevos para cantar”.

Inmediatamente Alexis cantó una pequeña estrofa de la canción “Amada Mía”, de Ulises Bueno. A lo que Marcelo le consultó a la blonda si le había gustado.

“Esta buena la canción, canta muy lindo”, fue la fría respuesta de Coti, quien inmediatamente fue arremetida por Alexis: “Igual es fea tu contestación porque por fuera sos otra personas. Se hace la dura pero no es dura”.

“¿Cómo sabes eso? Hace tiempo que no me conoces”, contrarrestó la participante. “No voy a contestar eso, un caballero no tiene memoria”, sentención el Cone.

Lo cierto es que este incipiente bailarín obtuvo el puntaje más alto de lo que va del show, con 15 puntos y queda esperar lo que hará Coti Romero, quien bailará mañana.

Conejo obtuvo el puntaje más alto

