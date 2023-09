Pamela David gritó a los cuatro vientos su reacción tras el regreso del Bailando 2023

Antes de la medianoche del lunes, Marcelo Tinelli entregó el primer momento del Bailando 2023 en la pantalla de América. Si bien se hizo esperar, estuvo a la altura y marcó varios momentos que trascendieron.

“Gracias por acompañaros tantos años. Estoy muy feliz de volver a estar en la tele, de volver a intentarlo nuevamente. En la vida hay que perseguir los sueños, y nosotros somos perseguidores de sueños seriales”, confesó Tinelli que sumó 11,7 puntos de rating.

Pamela David gritó orgullosa lo obtenido por el Bailando en su primera noche.

A lo largo del programa tuvo picos de 15 puntos, y el regreso del Bailando por un Sueño 2023 fue un éxito. Camila Homs hizo su debut absoluto en el Bailando, que abrió Noelia Pompa. “Sentía que no estaba preparada para esto, pero me terminaron de convencer pensando que era una experiencia única”, contó la ex de Rodrigo de Paul.

Otro de los puntos altos fue la presencia del jurado. Marcelo Polino, con un saco dorado brillante, fue el primero en entrar al programa anoche. “Antes tenía que pedir autorización, ahora estamos en casa”, celebró, haciendo referencia al cambio de canal. Luego apareció Ángel De Brito, a quien Tinelli destacó. Pampita, luego de una coreografía donde mostró todo su talento, cambió el vestuario. Moria Casán, por su parte, fue la última en ingresar, por supuesto.

La tecnología no se ausentó y Marcelo Tinelli mostró una de las grandes innovaciones del Bailando 2023: un drone, para usar adentro del estudio de ShowMatch. “En este canal pedimos, y nos dan todo”, dijo.

En tanto, a las 22:14 hacía su marca más alta de rating: 14,6. “Volvimos con un Bailando que nos pedía la gente. Vamos a tener 500 personas siempre en vivo”, anunció, y pidió que se tomara a la tribuna, repleta. “Muchas sorpresas, con un jurado que parece elegido por Scaloni. Para mí es la selección de los jurados. Que no se me ofenda nadie: ¡son los mejores!”.

Pamela David le susurró al oído a Daniel Vila lo obtenido

Pamela David, pareja de Daniel Vila, mandamás de América TV, fue captada por las cámaras sobre el final del programa para susurrarle que habían sumado 14 puntos de ranking. Luego, ella misma subió el momento a su Instagram, dejando claro que es para gritarlo de alegría.

