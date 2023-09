Así fue el rating del Bailando 2023 en su debut en América TV

Marcelo Tinelli debutó en la pantalla de América TV con su Bailando 2023 y se presentó con mucha expectativa, en lo que significará un ciclo que se transmitirá de lunes a viernes a partir de las 21.45.

Algo que sin dudas extrañaba este conductor son los números altos de rating, que según este debut, resulta más que auspicioso, ya que el esperado reality tuvo un recibimiento más que auspicioso.

Así fue el rating del Bailando 2023

Fue así que el ex presidente de San Lorenzo arrancó arriba de los 12 puntos y media hora después lideraba la franja, superando a Telefe y su Got Talent Argentina.

El Bailando 2023 fue liderando con el correr de los minutos y nunca bajó de los 10 puntos de rating. Sobre el final, el programa se despidió superando claramente a El Trece, que quedó tercero, y a la novela turca de Telefe.

Pampita impactó con su look para su primer día en el jurado del Bailando 2023

En este auspicioso debut, Pampita no solo bailó en la apertura del ciclo, sino que se cambió y salió por la gran pantalla con un look especial, el que eligió para su primer día en el jurado. Si bien no es la primera vez que se sienta a juzgar a los participantes, era el estreno del nuevo ciclo y lo dio todo.

Marcelo Tinelli la presentó después de Marcelo Polino y Ángel de Brito. Con su característica sonrisa, la conductora bajó las escaleras y desfiló hasta encontrarse con el conductor en el medio de la pista.

Pampita en la apertura del Bailando 2023.

En esta oportunidad, esta mujer eligió un vestido corto de color plateado, con un escote pronunciado, que hizo que se luzca por completo increíble figura. En redes, automáticamente se volvió tendencia no solo con su nombre, sino también con comentarios como “qué mujer”, el que se repitió una y otra vez en los posteos.

