El adiós a Marciano Cantero, la vuelta de Londra y el hit “Muchachos”: un repaso por lo que nos dejó un año impactante

Los que saben de quiniela dicen que este año, el 2022, fue la fiesta del loco. El 20 en el significado de los números es la fiesta y el 22, el loco.

Con un grado de certeza incomprobable, este año lo tuvo todo y cosas que pareciera que pasaron hace mil años pasaron hace solo algunos meses atrás.

En época de balances no podemos dejar el espectáculo de lado y decidimos destacar algunas cuestiones que tuvieron un impacto profundo en el público

EL ADIÓS A MARCIANO CANTERO, UNA PÉRDIDA DOLOROSA PARA LA MÚSICA

El 8 de septiembre la música perdió a un grande. Ese día, en una clínica de la ciudad de Mendoza, moría Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández, cantante de los Enanitos Verdes, mítica banda mendocina que recorrió el mundo y marcó la historia del rock nacional. Como suele decirse en esto casos, ese día nacía la leyenda.

Su muerte causó conmoción. El músico había llegado hace poco de una gira por el norte del continente y comenzó a experimentar un malestar generalizado.

El 29 de agosto lo internaron y el cuadro empeoraba. El músico fue sometido a una cirugía para extirparle un riñón y parte del bazo. El diagnóstico hablaba de una afección renal y no lograba salir de terapia intensiva.

Pasó lo que nadie quería ni esperaba. La muerte de Cantero golpeó al mundo entero. En Mendoza, se puso a disposición el edificio que pertenece al Ministerio de Cultura (el ex Banco Hipotecario en calles España y Gutierrez de Ciudad). Una multitud se acercó para darle el último adiós al “Enanito”.

La primera hora del homenaje público a Cantero estuvo reservada a la familia y desde las 10 de la mañana las puertas se abrieron para que la gente pudiese despedir al músico.

Último adios a Marciano cantero, una multitud lo despidió a son de sus canciones en el edificio de Cultura de Mendoza, luego de velar sus restos. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Entre lágrimas y guitarras, muchos lo recordaron de la mejor manera posible, cantando sus canciones que a su vez eran disparadoras de miles de historias y anécdotas.

Artistas de todo el mundo despidieron al cantante mendocino en sus redes. Incluso Ricardo Montaner, durante la gala de “La Voz Argentina” (que se emitía en vivo en ese momento), le dedicó unas amorosas palabras a Marciano.

LOS QUE PARTIERON EN EL 2022

Varias personalidades del mundo artístico nos dejaron durante el 2022. Sin dudas la muerte de Gal Costa, fue una de las más dolorosas en el ambiente de la música

El nueve de noviembre, la cantante Gal Costa, leyenda de la música brasileña, falleció a los 77 años. Días antes de su deceso, Costa se vio obligada a cancelar un concierto en el festival Primavera Sound de Sao Paulo para someterse a una cirugía en la que le extirparon un nódulo de la cavidad nasal.

ID:3234598 Télam -Córdoba- 26/01/2010 La sexta luna Coscoina, en el 50º aniversario del Festival de Cosquín, contó con la actuación de Gal Costa. Foto: Irma Montiel/Télam/dsl 11cosquin26011010_88608.jpg 4441746

Olivia Newton John fue otra de las artistas que nos dejó este año. Tras una larga batalla contra el cáncer de mama, la actriz recordada mundialmente por su papel de Sandy en la película “Grease” murió a los 73 años, en su rancho de California junto a su familia.

John Travolta, con quien compartió el protagonismo de “Grease” la recordó con cariño.

La muerte que más nos dolió a los argentino este año fue la de Carlitos Balá. El señor del corte taza y el gestito de idea nos dejó, en septiembre de este año, a los 97 años, con el corazón herido y miles de anécdotas, canciones y recuerdos.

Si tenés más de 40, en este momento te estás acordando de Angueto, del chupetómetro y de qué gusto tiene la sal. Era un tipo de un humor sano, familiar y cálido.

El día de su muerte, todo aquel que se cruzó en su vida tiene una anécdota para contar. Nunca negó un saludo, nunca negó una sonrisa. Julián Weich y María Emilia Fernández Rousse, una de las trillizas de oro, estuvieron muy cerca del capo cómico y en diálogo con Diario Los Andes contaron cómo era él en la intimidad.

Con una trayectoria gigantesca, la picardía de Balá lo llevó de hacer humor arriba de un colectivo a la pantalla grande. Protagonizó importantes películas de nuestro cine nacional, algunas bajo la atenta mirada de Palito Ortega como director.

Un hombre que dejó una huella imborrable en la cultura argentina, con sencillez, humildad y talento.

El 21 de noviembre falleció el cantante y compositor cubano Pablo Milanés a los 79 años. El intérprete de temas ya legendarios murió en España, tierra que había elegido para vivir desde hacía varios años.

Durante toda su carrera, Pablo Milanés publicó más de 40 discos, y cosechó importantes galardones como el Premio Nacional de Música de Cuba o el Grammy Latino a la Excelencia Musical.

LOS QUE VUELVEN Y LOS QUE SE ALEJAN DE LOS ESCENARIOS

Los puristas de la música tal vez entren en cólera al leer el nombre de Paulo Londra y Joan Manuel Serrat en la misma oración, pero son dos casos que durante este año fueron paradigmáticos.

LA VUELTA DE LONDRA A LA MÚSICA

Primero Londra. El músico argentino hizo, este 2022, su regreso triunfal tras años de un parate obligado por cuestiones legales. El joven cordobés supo ser el número uno del trap y se consagró, en 2018, como el artista argentino con más reproducciones en Spotify y Youtube.

En julio del 2019, el reconocimiento para Londra también llegó desde el extranjero. El reconocido músico y compositor Ed Sheeran lo invitó a participar de su álbum No.6 Collaborations Project con la canción en conjunto Nothing on You.

Hits como “Adan y Eva” sonaban en todos lados todo el tiempo. En el 2020, Londra se vio envuelto en una polémica que le costaría años de silencio.

Ese año su amigo de confianza, Ovy on the Drums, con quien formaría la discográfica Big Ligas, le habría hecho firmar un contrato con Warner Music sin su consentimiento. Este documento le entregaba el derecho de sus canciones a Big Ligas y vinculaba al cordobés con el gigante de la música hasta el 2025.

En ese marco, todo lo que hiciese Londra, en material musical, iba a parar a las arcas de otros. A fines del 2021 se comenzaba a rumorear que Londra había ganado el juicio contra sus ex amigos y socios, pero no había confirmación de nada.

Paulo Londra regresó a la música y con él, una oleada de memes acompañaron a Plan A.

Fue recién en marzo de este año que Londra volvió a lo grande lanzando su primer sencillo en mucho tiempo, “Plan A”. Después vendría “Chances” y en abril, el gran golpe. Llegó la session con Bizarrap.

Había un rumor, una especie de mito que después se hizo realidad, de que la session #23 del productor musical estaba reservada para Londra. En su cuenta de YouTube, una a una iban sumándonse las sessions de grandes artistas del momento, pero ese número estaba vacante.

Los rumores eran cierto. “Era pa’ mí, claro que sí” reza una de las estrofas del tema que lanzaron los músicos. Desde ese momento, Londra volvió a hacer lo mejor que le sale, éxitos. Su disco “Back to the game” la rompió en Spotify y se colocó en las primeras posiciones de los charts del mundo.

LA DESPEDIDA DE JOAN MANUEL SERRAT

Una de las tristezas más grandes en el mundo de la música es la despedida de Joan Manuel Serrat de los escenarios. Justamente, el viernes 23 de diciembre, fue el último concierto de una gira despedida que lo llevó por los escenarios más importantes de América y España durante 8 meses.

El canatautor catalán se despidió del público cordobés repasando lo más intenso de su repertorio emocionando a sus fans. Foto Javier Ferreyra

Hace un año atrás, Serrat hacía el anuncio que nadie quería escuchar. El adiós. El músico decidió ponerle fin a su carrera de casi 60 años de trayectoria, sobre los escenarios dejando millones de corazones huérfanos de canciones en vivo.

“Vengo a despedirme de los escenarios, no de la gente, ni del país y los amigos” dijo Serrat en Buenos Aires, en uno de los dos únicos conciertos que daría en Argentina.

“El vicio de cantar” fue el nombre de la gira que llevó al Nano por Nueva York, Miami, Puerto Rico, República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. 74 shows de una gira que agotó entradas.

La historia del Nano con la música es una historia de amor, de esas que son de cuento y que todos desean. Su voz, su calidez y su compromiso social, lo convirtieron en uno de los músicos más importantes de nuestra época.

Nos dejó canciones como “Lucía”, “Es caprichoso el azar”, “Disculpe el señor”, “Mediterráneo”, “Cantares” y sería imposible seguir enumerando porque todas sus canciones son maravillosas. Todas cuentan una historia y seguramente, si estás leyendo estas líneas y lo amás, alguna anécdota tenés que involucra a una de ellas.

Le puso música a poemas de Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Violeta Parra y los convirtió en himno.

Me tomo el atrevimiento de escribir estas líneas a título personal. Verlo sobre el escenario era hipnótico. Te enamoraba durante el tiempo que duraba el concierto y no podías dejar de mirarlo. Tal vez bajabas la mirada para buscar un pañuelito descartable por ese recuerdo que trajo una vieja canción.

Tuve el privilegio de disfrutar muchos conciertos del Nano con mi mamá y ese es un recuerdo que jamás voy a olvidar. Desde este humilde espacio, ¡gracias Nano!

EL FENÓMENO COLDPLAY EN ARGENTINA

Un hecho para remarcar de este 2022 es el revuelo que generó la banda inglesa en nuestro país. Coldplay cerró el año con diez shows en el Estadio Monumental.

El récord lo tenía Roger Waters, quien en 2012 brindó nueve conciertos en nuestro país. La banda liderada por Chris Martin agotó todos y cada uno de sus shows, que literalmente iluminaron el cielo de Buenos Aires con sus ya famosas pulseras de luces que impactaban en cada una de las postales que circulaban por las redes.

Recital de Coldplay en River (Clarin)

Muchos bromeaban con hacer remeras con la leyenda “Yo no fui al recital de Coldplay”, porque media Argentina fue testigo de un show que dejó huella en nuestra historia. Desde distintos puntos del país, muchos quisieron ser parte del fenómeno.

Durante algunos de los shows, los guiños de la banda para nuestro país fueron varios, pero el más llamativo fue sin duda cuando sonó el tema de Soda Stereo “De música ligera” sobre el escenario, con la presencia de Zeta Bosio y Charly Alberti, cada uno en su respectivo instrumento.

El músico, al finalizar la gira, se tatuó la mítica frase de Cerati en su brazo: “Gracias totales”. Fue la forma que encontró el músico de agradecer el cariño de miles y miles de fans que lo acompañaron durante los shows en River.

EL MUNDIAL, LA MOSCA Y VAMOS A SEGUIR CANTANDO “MUCHACHOS” POR MESES

Otro momento para destacar en el ambiente de la música es sin dudas el resurgir de la banda La Mosca con el tema “Muchachos”, que se convirtió en la banda sonora de la Copa del Mundo de Qatar 2022, nuestra Copa del Mundo.

La canción la escribió Fernando Romero, un docente de 30 años que jamás podría haber imaginado lo que desencadenaría su tema que habla de Messi, Maradona y “los pibes de Malvinas”.

El tema es una reversión del tema “Muchachos esta noche me emborracho” de La Mosca, la banda que lidera Guillermo Novellis y tal fue el éxito de la canción que la banda grabó esta nueva versión con Romero incluido en el videoclip.

Con millones de reproducciones en pocos días, no hubo rincón de la Argentina en donde no sonara el tema que para todos nosotros se convirtió en un himno.

Increíblemente, la canción puso en valor un tema que a los Argentinos nos duele: las Malvinas. Muchos niños se preguntaban quiénes eran los pibes de Malvinas y sirvió que, sobremesa mediante, muchos padres o abuelos contaran a las nuevas generaciones de qué se trató la guerra en nuestras islas.

Un año cargado de muchas cosas. Lindas o feas, todas nos marcaron en algún punto. Tal vez esté dejando cosas afuera, pero es por cuestiones de espacio y tiempo. Vivimos en un país en donde no conocemos la paz y cada cinco segundos pasa algo y eso hace que nuestra historia se tan rica y poderosa.