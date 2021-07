Paulo Londra: del éxito mundial a la mordaza artística

Nuevos singles, EP, versiones de éxitos, lanzamiento de discos de larga duración, shows por streaming y las escuchas en las plataformas digitales son los recursos que sostienen a la industria musical y los artistas en estos tiempos.

Al margen de la imposibilidad de tocar en vivo y la cancelación de giras, desde que comenzó la pandemia los músicos de todo el mundo se vieron afectados y sostuvieron a fuerza de singles y vistas su presente artístico. Pero mientras todos promocionan y agitan a los fans en las redes sociales con sus lanzamientos, Paulo Londra, el músico argentino más escuchado de los últimos años y que marcó la era del trap en nuestro país permanece en silencio.

El cordobés de 23 años hace dos años que no presenta ningún tema nuevo y no canta en vivo a raíz de una batalla legal con el sello Big Ligas.

Del sueño de ser independiente al engaño

Todo comenzó cuando Paulo en 2019 firmó un contrato con la productora Big Ligas, que co -fundó junto a los productores colombiano Cristian Salazar “Kristoman” y Daniel Echavarría conocido como Ovy On The Drums. El escrito que según él firmó engañado, afirma que le entregaba el derecho de su voz y sus canciones hasta 2025. En ese momento, el cordobés solo tenía la ambición de ser independiente y tener su propio sello, pero al firmar el acuerdo fue engañado con un supuesto contrato para poder rodar una sesión de vídeo dirigida por el propio Salazar.

“Luego del tema “Relax”, me contactó una youtuber y me dice que me quería presentar a Kristo (Cristian Salazar) y a Ovy (Daniel Oviedo), el cual me lo postulaban como uno de los mejores productores latinos, y no es por desmerecer ni nada pero no supera a los 5 mil seguidores, y siendo sincero no lo conocía, igual quedé sorprendido con todos los proyectos a futuros que me hablaban ellos dos (Ovy y K). Finalmente confié en ellos, rechacé otros contratos porque decían que no eran lo mejor para mí. Estaba entusiasmado, pensé que todo lo mejor posible estaba por venir. Les dije que nos llamemos “Big Ligas”, porque vamos a crecer tanto independientemente que nos van a admirar”, detalló Paulo Londra en un comunicado que presentó en mayo del año pasado.

Con 19 años y un mundo que se le venía encima con miles de vistas que se replicaban por segundo en las plataformas, Paulo Londra viajó a Colombia para trabajar con la dupla creativa, sin saber que iba a firmar un contrato que lo silenciara artísticamente durante dos años.

“Nena Maldición”, “Chica Paranormal” y “Adam y Eva” fueron algunas de sus primeras canciones que marcaron su éxito, además de convertirse en la punta de lanza para emprender la sociedad con los productores.

“Al otro día de “Condenado Para El Millón”, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta dónde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, relató el cordobés sobre el momento que firmó el contrato del acuerdo con Warner Music y Big Ligas sobre los derechos de su obra hasta 2025.

Y detalló: “No pasó mucho tiempo, que Matt Greenberg (abogado de la productora) envió una carta de intimidación a mí y mi padre (un abogado que supuestamente velaba por mi), en donde nos mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Ovy y Kristo, en donde no era un verdadero socio/artista. La carta de Matt Greenberg decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa, y que debería firmar si no podía tener graves consecuencias económicas”.

Durante la sociedad, la popularidad rotunda del cantante se tradujo en conciertos agotados, ocupar el podio de las escuchas y hasta grabar el tema “Nothing On You” junto a Ed Sheeran y Dave. Entre las negociaciones por sus temas y colaboraciones, el cordobés sabía que algo no iba bien. Tanto Kristo como Ovy se imponían en los tratos y se colocaban como autores de las canciones de Londra. Situación que no era cierto y despertó la suspicacia del argentino. Esta tensión llevó al accionar de los abogados, luego la decisión de disolver la sociedad con la dupla, sin saber que había un contrato engañoso en el medio.

La paternidad, el juicio y su vuelta

El silencio de Londra durante el 2020 llamó poderosamente la atención; “Party” (2019) fue el último single del trapero y en mayo del año pasado el cordobés habló sobre la contienda judicial que tiene con Big Ligas y Warner Music sobre los derechos de su obra y nombre.

Aunque Paulo Londra se caracterizó por ser reservado y poco amigable con la prensa, su silencio artístico no empaña su reciente paternidad. La llegada de Isabella Naomi, su hija junto a su novia Rocío Moreno fue una de las noticias que compartió en las redes y le devolvió un contacto más estrecho con su público.

En paralelo a los cambios en su vida personal, no dejó de preocupar la mordaza que pesa sobre él y que le impide volver a grabar. Durante estos meses y ante el pedido de los fanáticos a favor de que Paulo Londra pueda decidir sobre su obra, varios artistas también se hicieron eco y se sumaron a la campaña #FreePaulo en las redes sociales.

Duki salió en defensa del cordobés quien tildó de “fracasados” y “cabrones” a los productores y ex socios de Big Ligas. Así también lo hicieron Cazzu, Nicki Nicole, Soledad Pastorutti y Abel Pintos, quienes apoyan la vuelta de Londra.

Según informó el periodista Bebe Contepomi en la señal TN, el conflicto está en vías de resolución y este mes comenzará un juicio millonario en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, para destrabar este contrato complejo, que lo dejó en silencio por casi dos años.