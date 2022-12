Qué depara el año 2023, según la mirada de dos astrólogas

“Creer o reventar”. Se crea o no en los pronósticos y predicciones de los astrólogos, nadie mira hacia un costado cuando un tarotista o un astrólogo anticipa cómo será el año que está por iniciarse. Sobre todo, cuando esos adelantos involucran a los habitantes de la Argentina, un país donde suele suceder de todo y donde el escenario puede modificarse en términos de segundos.

En su vasta experiencia como astróloga, ingeniera bioquímica, máster en negocios y comunicadora, “una mezcla poco común capaz de enlazar el caos y el orden”, según dice, Ivonne Hurtado dejó sus conocimientos, siempre con la firme intención de “disfrutar este viaje, sentirse vivo y encontrarse a uno mismo”.

“El 2023 será de contrastes y controversias a nivel mundial. Algunos verán salvadores y otros victimarios en la misma persona o en la misma situación”, anticipó, en diálogo con Los Andes, para agregar que será un año de “más voces de las minorías y esto va a generar que las personas tengan necesidad de expresarse”.

“Otro punto importante es que Saturno entra en Piscis y, junto con otras configuraciones, hará que tengamos más ganas de buscar que alguien nos lleve de la manito, es decir, cerrar los ojos y dejarnos llevar haciéndonos las víctimas. Pero ojo, corremos el riesgo de ´estrolarnos’ contra la pared”, indicó.

De allí, recalcó, que es muy relevante que cada cual se haga cargo de sus decisiones. “Es un año rápido, recordemos que estamos en un año de aire, de transición, y 2023 viene unido a 2022, es decir, son gemelares, por eso será el tiempo de nutrir lo que se sembró en 2022. Quizá no sea un año de grandes inicios, pero sí para enriquecer lo que se inició y que debería florecer en 2025. Será un año de paciencia, al igual que 2024″, manifestó la especialista.

Añadió, además, que Júpiter estará en Tauro y, desde el punto de vista económico, habrá posibilidades de capitalizar. “Pero, insisto, hay que tener presente que la generación de recursos económicos será, ni más, ni menos, que el reflejo de la energía; del tiempo y de la autoestima, entonces será un año para confiar en uno y hacerse cargo de las decisiones”, amplió.

Concluyó: “Lo importante no es cómo le vaya al gobierno o al país si uno no se hace cargo de uno mismo y de sus decisiones. Eso será clave para que el 2023 no nos lleve puesto”.

Dentro de este año que se inicia, Hurtado considera que será rápido, al igual que 2022, y con movimiento brusco en marzo y mayo. “Claro que habrá personas pendientes de la plata y de las construcciones materiales, pero insisto, hay que actuar, hacerse cargo y no quejarse. El que se queje no tendrá demasiado avance”, dijo.

Cuando uno no trabaja con su propia expresión y con sus propias formas, los nodos entran en el eje de Aries-Libra y esto marca que debemos hacernos cargo de nuestra propia individualidad, de hacer el trabajo que corresponde y esto implica no adherirse a las masas.

“Surgirán más voces de la minoría y se percibirá la necesidad de expresarse. El riesgo es adherir a esas masas. No debemos sumarnos a las opiniones del otro”, consideró.

“Será un año de controversias, avances y contrastes, con todo lo que esto implica”, sostuvo.

Finalmente, se refirió también a la importancia de los eclipses y de cómo pueden ser aprovechados.

“Los eclipses estarán mezclados y serán en el eje de Escorpio-Tauro y de Libra-Aries y algunos estarán enfocados en terminar de procesar dolores, algunos, y otros en impulsar la individualidad. Los eclipses se producirán el 20 de abril; 5 de mayo y luego el 14 de octubre, con luna nueva en Libra, y el 28, con luna llena en Tauro”, enumeró.

“Lo importante y lo más bonito es que los eclipses nos ayudarán a sanar la autoestima y a mejorar la confianza en uno mismo”, indicó.

Jimena La Torre, tarotista y astróloga / Buen Vivir

El año 2023 y los signos, según Jimena Latorre

La conocida astróloga Jimena La Torre brindó a este medio una breve reseña de cada signo del zodíaco.

• Aries: Es el número uno y el año 2022 armó el escenario para lo que debe lograr. Por eso debe seguir y alcanzar la totalidad de lo que aspira.

• Tauro: Es el héroe y va a irradiar la capacidad de que se lo conozca más. Este 2023 dará franquicias para que todos puedan hacer buenos negocios.

• Géminis: Es el año para hacer cosas independientes, empezar emprendimientos y empezar el estudio que dejó pasar.

• Cáncer: Será la gran estrella y gran guía para todos, en todo sentido. Va a abrir sus puertas para que el hogar sea todo su mundo.

• Leo: Serán una especie de carro que llevarán al resto de los signos. Será el indicado de marcar el norta y no va a parar.

• Virgo: Le dará mucha importancia al tema económico debido a que el gran Júpiter transita un signo de tierra. Tendrá la posibilidad de haber inversiones y las cualidades para descansar.

• Libra: Es un signo que tiene la capacidad de sostener las cosas más difíciles. Necesitará inteligencia y discernimiento para reconocer la diferencia entre lo bueno y lo malo.

• Escorpio: Suelen decir ¡Cuidado, Escorpio! Sin embargo, tienen fuerza, empuje, y siempre puedo, por eso el miedo. Nos seguirá enseñando la importancia de la tenacidad.

• Sagitario: Si se habla de una Justicia elevada podemos pensar que Sagitario está dentro de esos signos que buscan elevación. Y este 2023 está preparado para que sea todo lo maravilloso que sueñan.

• Capricornio: Se verá la cosecha y se notará. Será uno de los signos que podrá demostrar que el trabajo y el esfuerzo dan sus frutos. Será apoyo incondicional.

• Acuario: Habrá momentos muy lindos para vivir, pero también tensiones que superar por cambios estructurales.

• Piscis: Es como la virgen salvadora. Piscis ayudó y hay que pagarle, no con dinero, pero sí con lealtad y devoción. Podrá ver la cosecha sin siquiera dar órdenes.