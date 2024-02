Diseñaron muñecas de la China Suárez con inteligencia artificial y piden que las lancen al mercado

La China Suárez es de las actrices que marcó una generación con su actuación en Casi Ángeles y mantiene a sus fieles seguidores desde su papel de Jazmín en la tira de Cris Morena. Actualmente, tiene más de 6 millones y medio de seguidores con quienes interactúa a través de sus posteos.

Recientemente, una seguidora usó la inteligencia artificial para crear el diseño de una muñeca inspirada en la China Suárez y con los diferentes estilos por los que la artista pasó en el último tiempo. Tanto fue el furor que las fans de la cantante piden que las lancen al mercado.

Diseñaron muñecas de la China Suárez con inteligencia artificial. Gentileza Instagram.

Es que sorprendida por el ingenio de su seguidora, la China compartió algunas de las imágenes en sus historias de Instagram y seleccionó tres looks icónicos de ella. Se tratan de “la niña sótano”, el “all green” y el polémico “coquette” por el que fue duramente criticada semanas atrás.

Además, comentó la publicación de la cuenta fandom @chinitasunflower y le mostró su apoyo a la persona que estaba detrás de esta idea. “Sos muy genia jajajaja”, fue la rección de Eugenia Suárez a los 5 diseños inspirados en ella.

“The Funko Pop Capsule: #LaChina merch concept by me. Disclaimer: esto es solo un concepto y ninguno de estos productos existe/está a la venta (#AI)”, escribió al pie la seguidora de la China para aclarar que solo eran diseños hechos por ella con inteligencia artificial y que no estaban a la venta.

Diseñaron muñecas de la China Suárez con inteligencia artificial. Captura de Instagram.

Los distintos conceptos de La China Suárez en muñecas

Para los diseños usó como inspiración fotos que la artista subió a sus redes en el último tiempo y que se relacionan con un estilo marcado, como el caso del “all verde” ya que confesó que es su color preferido y tiene muchas prendas de este color.

Lo mismo con el concepto de “niña sótano” un estilo que adoptó cuando estaba en pareja con Benjamín Vicuña y de vez en cuando vuelve a utilizar. Se trata de prendas generalmente blancas o de colores nude que tienen volados, encaje o puntilla y que impuso como moda hace varios años.

Y el otro que llamó la atención fue el “coquette” que es furor en redes como TikTok y al que la China se sumó. Esta tendencia está caracterizada por la exaltación de lo femenino y lo hace desde un lugar tradicional, ya que abundan los colores rosados y blancos, junto a los tonos pastel, los volados, moños y los vestidos floreados.

También sumó el look que la influencer lució en los Premios Platino y el vestido rojo que lució en la fiesta de Carolina Herrera, vestida por la exclusiva marca.

