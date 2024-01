La China Suárez estalló de furia por las críticas a su ropa “aniñada” estilo Barbie y con moños

La China Suárez enamora a todos con su encanto y sensualidad cada vez que sube fotos a las redes sociales mostrando diferentes conjuntos que la hacen ver radiante. Sin embargo, suele recibir comentarios negativos sobre su manera de vestir, los cuales elige ignorar o, en ocasiones, responder con altura y firmeza.

El outfit de la China Suarez para empezar el año que fue muy criticado

Esta vez, la China eligió un conjunto fuxia para festejar el inicio del año 2024 y compartió fotos en que muestra de pies a cabeza su outfit al estilo Barbie.

Fiel a su estilo auténtico y sensual, la actriz y cantante cautivó a todos con un corpiño que deja ver un escote bastante discreto, una campera corta y un short ajustado, todo de un color fuxia brillante.

Además, utilizó unas sandalias blancas y cintas con forma de moños en el pelo, que le daban un estilo juvenil y relajado. La parte de arriba del conjunto también dejaba ver el piercing en forma de serpiente que la modelo tiene en su obligo, lo que también le da un toque de sensualidad a su atuendo.

La tajante respuesta que dio la China Suarez a las críticas por su outfit de año nuevo

Si bien la actriz recibió elogios de sus seguidores en su cuenta de Instagram por su outfit de año nuevo, también fue fuertemente criticada por algunos que opinaron que ese conjunto no era para una persona de su edad.

“A mi no me cae mal la China pero cómo que demasiado se viste como nena” “Me pregunto por qué se viste como una adolescente”; “Tiene 30 y pico y tres pibes, que se calme un rato”. Fueron algunos comentarios de la China recibió en su posteo en Instagram.

Tras las críticas, la actriz y cantante no se quedó callada y como suele hacer, respondió a los comentarios negativos sobre su manera de vestir y su edad. “Pero que manera de romper los huevos con la edad. Me visto como quiero, muestro el culo si quiero, a veces uso moños, a veces trenzas”, comentó la modelo.

En su comentario, arremetió fuertemente contra los haters expresando que no dejará que nadie la etiquete. “No me etiqueto ni me encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, expresó tajante la actriz.

Además de responder a las críticas en su propio posteo, también agregó un comentario en sus historias de Instagram donde expresó sentirse orgullosa de su edad y de no cambiar eso por las malas críticas. “31 muy bien vividos. Y esto recién empieza. Asi que vayan acostumbrándose o rajen de mis redes. Con amor”

China Suárez. Crédito Warner/ Toto Pons)

Una vez más, la China Suarez demostró ser una mujer que no se calla nada y no tiene problemas en responder con altura y convicción a comentarios negativos.