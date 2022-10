La China Suárez contó cómo le afectaron las críticas de la prensa a raíz de los escándalos: “Tomé medicación”

Este domingo Eugenia Suárez estuvo en el programa de Juana Viale y habló de su presente laboral y personal. La modelo y actriz también se refirió a su relación con la prensa y cómo vive los escándalos que la involucran.

Este viernes Ángel de Brito en su programa, Lam, contó que Suárez había pedido de antemano a la producción del programa de Juana que no le preguntaran por Wanda Nara.

Así, este domingo la joven habló de su relación con los medios sin referirse a ningún caso específico. “Uno por momentos se acostumbra. Ahora estoy más estable porque estoy en un buen momento personal, pero no siempre estoy bien”, se sinceró.

“Muchos dicen ‘es un juego’. Es un juego, pero ¿hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre vos?”, agregó la China.

“Mis hijos son chicos y no tienen acceso, pero mucha gente de mi familia o amigas -que no tienen nada que ver con el medio- me dicen que salga a decir algo. Y tampoco es la solución porque se habla más. Cuando salís a aclarar, a veces, iluminás más el problema”, señaló.

En un momento de la conversación Juana habló de cómo le había afectado a ella el asedio de los periodistas. Es sabido que la nieta de Mirtha Legrand no tuvo la mejor relación con los medios en los primeros años de su carrera.

En este contexto, la conductora recordó que en ese tiempo había sufrido ataques de pánico. A lo que la China le respondió: “Sí, yo tomé medicación”.