Darío Barassi le dedicó un romántico posteo a su esposa y sus fanáticos lo viralizaron

Desde hace un tiempo, Darío Barassi ha enfrentado un momento personal difícil. A pesar de sus éxitos profesionales, ha atravesado la lucha contra la enfermedad de su madre, quien lamentablemente falleció en noviembre del año pasado.

Darío Barassi junto a Lucía, su esposa. / Gentileza

Más allá de la tempestad de esa gran pérdida, hoy es el cumpleaños de su esposa, Lucía Gómez Centurión y dejó todo eso de lado para saludarla. Como es costumbre, siempre que habla de su amor en las redes se vuelve viral y tendencia porque se muestra más que enamorado de ella.

En una publicación realizada por el actor en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con cuatro millones y medio de seguidores, se muestra a su esposa hablando por teléfono mientras tiene un postre frente a ella.

El posteo de Barassi a su esposa.

“Feliz cumpleaños a ella. El amor de mi vida. Venimos de un año duro, terrible, tormentoso y triste. Obvio que pasaron buenas cosas también, algo de luz siempre hay, pero fue complejo. Muy complejo”, comenzó diciendo.

Con respecto a cómo enfrentaron estas situaciones complicadas por las que pasaron, el conductor expresó: “Yo en una, ella en otra. Haciendo cada uno malabares para poder con todo. Y pudimos”. Destacando la fortaleza de su mujer, agregó: “Ella siempre puede. Nosotros siempre podemos. Es que juntos somos invencibles”

“Mi cabeza, mi cuerpo y mi alma estaban muy ocupados del universo de mi vieja, que hoy también cumpliría años. Y estaba bien que fuera así. Ella entendió, respetó, banco y apoyo. A mí nada me calmaba, y ella probaba, buscaba, intentaba. Si eso no es amor, la verdad que no sé qué es”, reveló algunas líneas más abajo.

El día especial de la esposa de Darío Barassi

En esta ocasión, el 2024 llegó con los cuarenta años para Lucía y su esposo, Darío Barassi lo siente más que especial. Por un lado, gracias a todo lo que ella ha dado por él; y por otro, por este número redondo y particular.

“Por mil motivos este cumple es especial. Son tus 40, necesitamos soltar y que se aleje el año que pasamos, es el primer año que no lo compartís con mi vieja desde que estamos juntos. Pero también es especial porque la familia que armamos es espectacular, nuestras hijas lo son todo, nuestra pareja pasó una dura y sigue en pie latiendo y batallando. Gorda, te mereces todo”. declaró el conductor de televisión.

El posteo de Barassi a su esposa.

“Feliz cumpleaños María Lucía. Te amo desde y para siempre. Es con vos o no es. Que lindo volver a reír juntos, tomar un vino, criticar al mundo y volver a conectar, cada vez que pasa me recuerdo los mil motivos de porque estamos juntos. Sos la mujer de mi vida”, fueron sus últimas palabras.