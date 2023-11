El conmovedor posteo con el que Darío Barassi celebró sus 40 años en las redes sociales

Darío Barassi es un agradecido de la vida, y de sus mujeres. Cada vez que puede, que es prácticamente todos los días, postea un mensaje amoroso para su mujer y sus hijas. Ahora, para celebrar sus 40 años escribió un conmovedor texto en el que también habla de su mamá, quien se encuentra transitando una enfermedad terminal.

“Hoy cumplo 40 años. Tengo una vida espectacular. Basta ver esta placa para darse cuenta que yo no puedo pedir más. No puedo explicar lo q son estas 3 mujeres. Todo son. Cada una tan especial, tan única, tan necesaria y mágica” comenzó escribiendo Barassi, haciendo alusión a la foto del posteo en donde se lo ve a él soplando las velas de una torta junto a su mujer Luli Gómez Centurión, y sus hijas Emilia e Inés.

Darío Barassi junto a sus mujeres, celebrando su cumpleaños 40

“Mi trabajo, mis amigos, las sábanas con las que duermo, la presión del agua de mi ducha, la máquina q hace hielo, mis bóxers con colores copados, vivo muy cerca de la plenitud varías veces al día”, confesó el conductor de “Ahora Caigo”, que desde que se dedicó a la conducción, dio el batacazo y la viene rompiendo.

Su trabajo en “100 argentinos dicen” lo posicionó como uno de los mejores conductores de la tele argentina. Pero también su trabajo como actor le dio grandes satisfacciones. Este año se estrenó “C.H.U.E.C.O” por la plataforma Disney+ y lo llevó a ser conocido en toda Latinoamérica.

Darío Barassi y Soy Rada -en el papel de Chueco-, los protagonistas de la nueva sitcom de Disney. (Gentileza Prensa Disney)

Pero como toda rosa por más linda que sea tiene espinas, la vida de Darío Barassi tiene un lado doloroso, y tiene que ver con la enfermedad que atraviesa su mamá.

“Hay una 4 mujer q estuvo presente en mil otras fotos de cumpleaños. Bueno mil no, pero si 39. Hoy la extrañé un montón. Igual estuve con ella, me dijo feliz cumple y que me quería mucho. Y al menos alcanzó. Gorda, emi e ine gracias x existir en mi vida, hoy estuve pegado a las 3 y es lo q necesitaba. Vieja linda, gracias x hacer todo el esfuerzo del mundo para conectarte un segundo mirarme y desearme fc. Tbn lo necesitaba”, escribió el conductor sobre la comunicación que tuvo con su mamá, desde su San Juan querido.

Darío Barassi y su mamá. (Instagram Darío Barassi)

“Que arranquen los 40 nomas, que con este trío al lado yo me llevo el mundo puesto como sea, total tengo en casa quien me aliente y mime”, cerró Barassi su posteo, en el día de su cumpleaños.

