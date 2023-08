Darío Barassi se sinceró y afirmó que es lo que menos disfruta de una de sus hijas: “No soy nada feliz”

El conductor de Ahora caigo es uno de los personajes más alegres y que más risas saca en participantes, compañeros y televidentes, sin embargo, alguna que otra vez se lo ha podido ver fuera de sus cabales o con un carácter fuerte.

En un nuevo día mundial de la alegría, Barassi habló con Arriba Argentinos, por ElTrece y fue sincero respecto a qué cosas le hacen feliz y cuáles no.

El conductor habló en el Día Internacional de la Felicidad

En primer lugar, el también actor reveló qué es lo que más le gusta de encabezar un nuevo programa: “Desde que empecé la conducción que apunto más que nada, aparte de trabajar y ganar plata, a aprender y entretener. Me gusta generar un espacio de alegría, brindar un rato de distensión, de desconexión… Que se rían sin mucho sentido”.

“Desde que soy pendejo, cuando era un Barassi de cuatro años, que en cualquier asado decía que quería parodiar a miembros de la familia. Mi humor radica mucho en la observación: soy muy rápido para identificar lo distinto en alguien, algún tic o algo y bromear con eso”, afirmó el abogado retirado.

Por otro lado, Darío Barassi dejó bien en claro que disfruta mucho de hacer reír y que su primer público son sus hijas: “Yo en mi casa soy muy igual que acá. Eso me pasa genuinamente. Se despiertan mis hijas, hacen la primera sonrisa y yo arranco. Obvio que cuando son las seis de la mañana no soy nada feliz, pero al rato digo ok, la amo. Sobre todo, la más grande, que siempre se levanta muy temprano”.

Como dato revelador, el presentador reveló que quienes disfrutan de entretener no tienen la risa fácil. “Me cuesta bastante reírme. Obviamente tengo una risa medio falsa armada, trucha, pero me cuesta”, profundizó.

“Las caídas, el humor de los más chicos, genuino… Eso sí me parece gracioso”, cerró orgulloso Darío Barassi.

