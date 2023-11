Así de asombrosa se ve la casa que Darío Barassi está construyendo en un lujoso barrio

En medio del dolor que atraviesa, Darío Barassi se mostró entusiasmado por los avances en la obra de su nuevo hogar familiar, ubicado en un barrio privado y, si bien aún falta bastante para que esté lista, dejó ver que va tomando forma.

Mediante sus historias de Instagram, el conductor de “Ahora Caigo” mostró los avances en la obra y dejó ver que será una imponente vivienda, con amplios y cómodos espacios para albergar a su familia.

Así es la casa que está construyendo Darío Barassi.

“Lo linda que vas a quedar”, escribió Barassi junto a una imagen donde se ven solo paredes que dividen los diferentes espacios. En otra postal también dejó al descubierto que tendrá un quincho con parrilla y vista al lago que se encuentra dentro del barrio, del cual no hay muchos detalles.

Cabe recordar que este anunció es una de sus primeras apariciones desde que Laura, su madre, finalmente muriera el pasado domingo 19 de noviembre producto de un cáncer.

“El país hoy está en una, pero lamentablemente yo estoy en otra. Finalmente pasó. Ese último suspiro, ese último beso, caricia, abrazo llegó. Duele, alivia y vuelve a doler. Te nos fuiste viejita, ahí estábamos los 3 de siempre y el pilar de mujer que tengo al lado desplomados en un abrazo eterno sobre tu cuerpo”.

“Anoche cuando volví a casa obviamente no podía dormirme, escuchaba esas últimas respiraciones exigidas tuyas mientras miraba x la ventana la única estrella que había en el cielo, y me puse a hacer la lista de lo que voy a extrañar de vos”, señaló Darío Barassi antes de ordenar lo que ahora queda en su recuerdo.

“Víttel tone y su raspadita, ensalada criolla, bizcochuelo de limón y la raspadita del glaseado. Lo mal que cantas, sobre todo en misa que lo hacías con tanta pasión y sordera. Hacerte trampa a las cartas. Que me digas que no soy tu preferido. Que me digas Gorito”, señaló el también abogado.

