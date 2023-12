Darío Barassi recordó a su madre a un mes de su muerte: “Va a doler por un rato largo”

Darío Barassi encontró la fama en el mundo artístico gracias a su buen humor y su simpatía, pero no todo es color de rosas en su vida. Hace un mes perdió a su madre y sus días cambiaron por completo.

Las imágenes de Darío Barassi en la tumba de su madre / Instagram

Este martes, se cumplió el primer mes sin ella y quiso recordarla de una manera especial a través de su cuenta de Instagram. Ahí compartió una fotografía de él en el cementerio donde la mujer descansa en paz y le sumó un gran y sentido mensaje.

Así es la casa que está construyendo Darío Barassi.

“Primer mes. Duele y parece q va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho. A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún”, comenzó escribiendo el actor.

El momento cómico y emotivo de Barassi en la tumba de su madre

En medio del emotivo relato y momento donde lo escribió, Barassi sumó un detalle muy particular que compartió con su hij mayor. “Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, y le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide”, comentó.

Asimismo agregó: “Me preguntaba porque lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme q la abu Lala ya no estaba acá”.

Las imágenes de Darío Barassi en la tumba de su madre / Instagram

Claramente, el conductor de televisión quiso estar acompañado de sus personas más queridas y cercanas. Esto lo contó cuando detalló que su pequeña Inés María también lo acompañó.

“Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo , seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado q era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”, agregó.

Las imágenes de Darío Barassi en la tumba de su madre / Instagram

Para concluir, contó que su esposa también estuvo en el lugar. “Mi mujer enorme abrazando todo. A mi, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida. En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, q básicamente lo son todo. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo x el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. Te extraño vieja!”, concluyó.

Seguí leyendo