Cómo están actualmente Simone, Mikhail y Rafaela, los hijos de Cristian Castro

Cristian Castro, el reconocido cantante y compositor mexicano de 49 años, se encuentra en el ojo público no solo por su exitosa carrera musical, sino también por su faceta como padre.

En noviembre del año pasado se confirmó que el artista iba a ser padre junto a la argentina Maite Ibarra, quien por ese entonces era su novia.

No obstante, Cristian Castro se separó y se puso en pareja con Mariela Sánchez, y aunque puso en duda si será padre otra vez, sí admitió que había posibilidades que él bebé fuera suyo.

Así lucen las hijas y el hijo del cantante mexicano.

A pesar de ser una figura pública, el papel paternal de Cristian Castro no es muy conocida. Con tres matrimonios a sus espaldas, el cantante azteca ha experimentado altibajos en sus relaciones familiares.

De su unión con Valeria Liberman, nacieron Simone (2005) y Mikhail (2007). Sin embargo, la relación con ellos se vio empañada por la separación conflictiva de la pareja y los niños están en cuidado de su madre, que vive en Miami.

Así lucen las hijas y el hijo del cantante mexicano.

La relación con su tercera hija, Rafaela (2011), fruto de su unión con Paula Erazo es mucho más cercana. A los 9 años, la niña muestra su vida en familia a través de su cuenta de Instagram, administrada por su mamá.

A diferencia de sus hermanos mayores, las imágenes actuales de Rafaela reflejan una relación más estrecha con el talentoso artista musical.

Así lucen las hijas y el hijo del cantante mexicano.

Así lucen las hijas y el hijo del cantante mexicano.

En más de una ocasión, Cristian Castro ha expresado su arrepentimiento por no haber compartido más tiempo con sus hijos mayores. “Con ellos, había fallado como padre”, confesó.

Que dijo Cristian Castro de la posibilidad de un cuarto hijo

Sobre el embarazo de su ex novia, el cantante habló a finales de 2023: “Estuvimos realmente poco tiempo juntos, estuvimos viéndonos esporádicamente y claro que hay una probabilidad de que yo sea padre de su hijo, eso es definitivo”.

“Ya hicimos una prueba, yo se la pedí. Están los resultados ahí y estoy tranquilo. Si ella quisiera hacer algo después, algún otro reclamo cuando nazca el bebé, con mucho gusto yo me hago una segunda prueba”, cerró.