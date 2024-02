Cristian Castro habló sobre su separación de Mariela Sánchez: “No se pudo”

La semana pasada, un nuevo amor llegó a su fin. Se trata de la relación de algunos meses que había concretado Cristian Castro con Mariela Sánchez; aunque poco se supo al respecto, esta vez salió a hablar el protagonista.

Desde México se trata al final de la historia como una decisión que tomó el mexicano, aunque nada está dicho por el momento. En las últimas horas, los periodistas de espectáculos lo encontraron en el aeropuerto de una ciudad estadounidense y le pidieron sus declaraciones.

Ante la insistencia, Castro se mostró muy tranquilo y dijo: “Ya se terminó, se terminó la historia”. Además, hizo hincapié en los difícil que es afrontar este tipo de momentos siendo una figura pública: “Es una difícil situación esta de ser cantante”.

Qué dijo Cristian Castro sobre su exnovia

En cuanto a Mariela Sánchez, se dice que huyó a México una vez que la relación llegó a su fin. Por suerte, el terrible momento lo vivió acompañada de su grupo de amigas.

“Ella es una chica muy buena” (...) Todo fue muy tranquilo pero no se pudo más”, precisó el cantante cuando le consultaron sobre quien fue su mujer por algo más de dos meses.

Por su lado, Mariela fue interceptada por un móvil de Intrusos cuando llegó a Buenos Aires y pudo decir solo algunas palabras. “No quiero hablar del tema, de nada. Todavía no estoy bien. Estoy triste así que prefiero no hablar. Yo no tengo que hablar. Yo hablaba al lado de Cristian, nada más. ¿A quién le puede importar mi vida?”, declaró.

Sin lugar a dudas, se encuentra en una situación de profundo dolor pero a la vez de enojo y bronca. “Mi familia tiene buena relación con Cristian, a él lo quieren mucho”, agregó.

Además, terminó el móvil dejando en claro que la ruptura no tuvo nada que ver con Verónica Castro. “Con ella está todo excelente, es muy respetuosa, es bárbara ella. Está todo bien, todo bárbaro. No hubo ninguna discusión con Verónica, para nada, excelente ella”, finalizó.