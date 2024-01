Cristian Castro respaldó a Milei y consideró que el paro de la CGT es una reacción “muy desmedida”

A menos de dos semanas de la realización del paro general de 12 horas anunciado por la Confederación Nacional del Trabajo contra las medidas que impulsa Javier Milei, Cristian Castro mostró su apoyo al presidente y consideró “muy desmedida la reacción” de la CGT.

“Me impresiona que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas... ¿Cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido”, opinó el cantante mexicano en el marco de una entrevista con Clarín.

Ayer, en un Plenario de Regionales, la central ratificó la realización del paro con movilización al Congreso para el próximo 24 de enero. En rigor, la decisión se tomó algunos días después de la asunción de Javier Milei como jefe de Estado, en rechazo a las reformas que impone el mega decreto y la “ley ómnibus”.

La CGT ratificó durante una reunión en su sede de Azopardo la realización del paro general de 12 horas convocado para el 24 de este mes - X

Cristian Castro: “Ya soy un especialista en piquetes y dólar blue”

Con un departamento en Recoleta y mucho amor por el “caos” argentino, el cantante de “Lloviendo Estrellas” brindó detalles sobre su vida en Buenos Aires y comparó la coyuntura actual del país con su próximo proyecto musical, el cual dista notablemente de sus antiguos trabajos.

“Argentina está vivenciando las primeras semanas de un cambio radical en su política. Salvando las distancias, algo parecido estoy experimentando ya que estoy incursionando en el heavy metal y tengo una banda que se llama La Esfinge, con la que acabo de lanzar nuestro segundo disco, ‘El poder de la bestia’”, analizó Castro.

Al respecto de su estadía en territorio nacional, el cantante de “Azul” remarcó su amor por Buenos Aires y “Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante”, reconoció.

Cristian Castro posee un departamento en Argentina.

“Conocía (el país) por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada. No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado”, continuó, y agregó que “nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día”.

Tras pasar gran parte del año en el país, el mexicano ya se considera “especialista en piquetes y dólar blue, boludo”. “Me siento parte de lo que pasa en la ciudad y soy uno más a la hora de maldecir por los inconvenientes del día a día”, añadió