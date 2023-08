Luego de 30 años de enemistad, Cristian Castro fue al último show de Luis Miguel y se cantó todo

Luis Miguel revolucionó a la Argentina con su presencia en el Movistar Arena de Buenos Aires y miles de fanáticas asistieron a las 10 noches donde el Sol de México cantó sus canciones más conocidas. Algunas figuras del espectáculo también asistieron a los shows, uno de ellos fue Cristian Castro que estuvo presente en la última fecha de su colega. Su sorpresiva presencia se volvió viral en las redes sociales, ya que la relación entre ambos sufrió un distanciamiento hace tres décadas.

Según trascendió hace un tiempo atrás, la amistad entre los cantantes llegó a su fin debido a una serie de rumores. Si bien, el motivo del distanciamiento no quedó claro pero si fue evidente la enemistad que esto les generó y que hatas ahora no habían podido recuperar.

Alrededor de los años ‘90, ambos estaban viviendo los mejores momentos de sus carreras musicales ya que brindaban shows para un público similar. Pero más allá de sus conflictos personales, siempre se sospechó que el motivo de la ruptura de la amistad fue la presencia de una mujer. Ella es Daisy Fuentes. Además, también circuló en los programas mexicanos que Luismi habría mantenido una supuesta relación con Verónica Castro, la madre su colega.

Luego de todos los rumores, hace un año Cristian fue sorprendido por las cámaras del programa Socios del Espectáculo (el trece) y reconoció que volvieron a acercarse con El Sol de México. “Estamos mejor que nunca. La mejor, ahora me puso en su Instagram. Puso una historia en la que yo hablé bien de él, porque se dio cuenta de que yo soy su seguidor. Así que ojalá que tenga ganas de amigarse conmigo”, había expresado el cantante.

En consecuencia de eso, los conductores Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mencionaron que el intérprete de “Suave” era el que no quería tener contacto con Castro. Pero en respuesta, Cristian dijo: “La verdad es que en mi corazón está Luismi. No lo puedo sacar por nada del mundo. Así que, si él me saca a mí, es un error, es un error...”. Y, dejando claro con un sutil “ojalá” que no le hubiera molestado que hubiera tenido algo con su madre, dio precisiones sobre el detonante de la pelea entre ambos: . “¡Me quitó a la chica, viejo! No importa, se la dejo. Está enojado porque él la quitó y yo se la dejé. Se enojó porque se la dejé, no sé qué pasó”.

En otro momento, Cristian fue invitado a PH, (Podemos Hablar) y contó con detalles sobre este tema que derivó en la ruptura de la amistad: “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía. Entonces, como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, había recordado.

Y añadió: “Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto... He ido a sus shows y siempre me hacía pasar, pero yo siento el cambio de energía y me pone triste. Siempre va a tener el mismo lugar dentro de mi corazón, nunca va a cambiar, y espero que él lo considere”.

