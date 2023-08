Silvina Escudero revivió dramas del pasado y atacó furiosa a Graciela Alfano

El día de ayer fue caótico y muy polémico en el programa de Intrusos, conducido por Florencia de la V. Silvina Escudero rememoró cuestiones del pasado y no lo pensó dos veces a la hora de atacar a Graciela Alfano por ello.

Graciela Alfano y Silvina Escudero se cruzaron.

Es de público conocimiento que las dos fueron pareja del famosísimo Matías Alé y siempre tuvieron cruces muy fuertes. Más allá de esto, parecía que los enojos habían quedado en el pasado pero no fue así.

En un principio, Graciela fue quien tocó los temas pasados y habló de la bailarina el jueves en el programa conducido por Florencia de la V. Sin quedarse atrás, este viernes fue la contrincante la que quiso hablar y dijo de todo.

Silvina Escudero en "Intrusos" hablando de lo que vivió con Graciela Alfano en el Bailando. (Foto: Captura de pantalla)

“No tenés idea lo mal que yo la pasé. Empecé a vivir situaciones ansiosas”, expresó Escudero mientras hablaba a través del teléfono. Sus palabras se referían a los episodios de ansiedad que experimentó debido a los comentarios de Alfano.

“No importa si yo tenía 20, 15 o 25 años como tenía. Yo te digo que a esa edad yo no tenía las herramientas emocionales que hoy tengo, y la pasé mal. Yo me iba llorando, y empecé terapia ese año que me lo recomendó Carmen Barbieri a mi terapeuta”, disparó con mucha furia.

Antes de terminar con sus recuerdos de esos antiguos momentos, la estudiante de locución se refirió a los ataques de pánico que comenzó a tener luego de las peleas con Alfano. “Vuelvo a decir: ella con su experiencia ya era figura estelar, la tenía atada y yo no. Yo era una pibita que estaba aprendiendo. Y hoy con la edad que tengo, digo ‘no sé si me pelearía con una piba que está empezando así, porque no es ni competencia”, concluyó.

Silvina Escudero sorprendió con un talento oculto que nadie se esperaba

Aunque la morocha no se conformó con todo lo que sabe y la experiencia que tiene en los escenarios y frente a cámara, por lo que también apuesta por el canto y el piano. Es que en las últimas horas sorprendió al compartir una historia con sus seguidores en la que interpretaba un tema de Luis Miguel.

Silvina Escudero lució su figura al posar en top y pantalón de seda.

“Te amo Luismi”, se limitó a escribir en el video en el que se grabó con su teléfono mientras cantaba “Hasta que me olvides”, canción que el Sol de México lanzó en 1993.

Seguí leyendo