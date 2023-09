Flor Alba, la mendocina que Cristian Castro eligió para su banda de heavy metal

En los últimos días explotó en todos lados la presentación de “La Esfinge”, la banda de heavy metal que lidera Cristian Castro, pero lo que pocos mendocinos saben, es que en esa banda hay una célula que se une con nuestra provincia: Flor Alba.

Esta mendocina lleva 15 años radicada en Buenos Aires remando su sueño de ser artista y, luego de transitar y superar varios contratiempos que le aparecieron en el camino, su carrera comenzó a despegar. “Lo de Cristian fue muy loco” y cuenta que para ella fue toda una sorpresa que recientemente, cuando entrevistaron a toda la banda Mario Pergolini supiera que ella es de Mendoza. “Tal vez tuvo algo que ver que su hijo Tomás haya presentado en Radio Vorterix “Al Fuego que Ilumina”; una canción que hicimos a comienzos de 2021 junto al mítico Pil Trafa (ex cantante de “Los Violadores”)”, contó.

Impaciente, esta mendocina fue por todo y eso convenció a Cristian: “Cuando vi la audición que andaba dando vueltas por Instagram, mandé un mail con un video mío cantando (que de paso quedó de recuerdo, porque es uno de los Reels más recientes en mi cuenta personal de Instagram: @FlorAlbaRock ) y después llamé por teléfono para saber si alguien había visto el mail. Y a eso tuve una respuesta rápida que me sorprendió, porque me contestaron que simplemente Cristian dijo: ‘Vamos con Flor’ y acá estoy”.

Flor Alba, la mendocina que Cristian Castro eligió para su banda heavy metal.

Flor también resalta a Cristian Castro y también anhela con poder venir a tocar a Mendoza por primera vez: “Cristian es una persona muy solidaria, que se toma el tiempo de escuchar y conocer el trasfondo y la historia de los artistas con los que trabaja”. Hasta me dijo que se iba a robar “Ser Libre” (primer corte del que va a ser el segundo disco de Daraa), pero le sugerí que mejor hagamos una reedición donde la cantemos juntos (risas). Los primeros shows de La Esfinge, serán el 27 y 28 de Octubre en El Teatro Vorterix y después hay planeada una gira por el interior del país… pero desde Mendoza todavía no nos llamaron y con Daraa nos pasa lo mismo, así que estén atentos productores locales”.

La vida de Flor y el empuje para llegar a la música

Cuando se decidió a dedicarse a la música apareció Daraa en un 2016 lleno de esperanzas e incertidumbres por un montón de cosas. Este quinteto es una banda que le permitió explorar algo que ni ella conocía porque tiene una actitud punk, pero también navegan por armonías bien Hard RocK Pop, pero sin dejar de lado su parte alternativa… es decir que Daraa es difícil de encasillar.

El crecimiento de Flor como frontwoman fue de la mano de la evolución de la banda que nació en el 2016 y que desde el 2020 comenzó a ascender en la escena nacional, ya que se presentaron en el Cosquín Rock 2020, luego fueron elegidos para abrir los shows de Marky Ramone, Michale Graves (ex Misfits), Ska-p y Paramore sin olvidar que agotaron venues con miles de chicos y chicas eufóricos/as que se autodenominan “La Banda DARAAtista” y llevan el logo de la banda tatuado en la piel, agitan banderas e inyectan de adrenalina cada show en el que Daraa se presenta. Esta evolución musical llevó a que el eterno Pil Trafa (líder de Los Violadores) compusiera su último tema en vida para ellos.

A la distancia Flor muestra su “extrañitis” por Mendoza y cuenta sus ganas de venir a tocar a su provincia: “tengo muchas ganas de ir a tocar allá, pero a pesar de los mensajes que nos llegan a diario del interior e incluso de otros países, aún no hay propuestas de Productores mendocinos para que les podamos caer allá”, cuenta entre risas.

Flor cuenta que de chica se acercó a la música gracias a Freddy Mercury: “tengo un recuerdo de mis 3 años cuando estaba en la casa de mi tía en Tunuyán y lo escuché en la tele cantando ‘The great pretender’, cover de “The Platters”(‘Los Plateros’) y por alguna razón que no puedo explicar, su voz me marcó para siempre. Años después tuve la posibilidad de hacerle los coros al que fue líder de Los Plateros, Barry Smith, en una gira por Sudamérica en 2009″.

“De chica quise cantar, y contaba con el apoyo de mi familia, pero atravesé algunas experiencias en lugares como los clubes a los que iba a hacer deportes o incluso la secundaria (que fue literalmente un infierno) y que podrían traducirse como “bullying”, pero llevadas a un extremo en el que la humillación y el sufrimiento fueron tan grandes que no pude evitar sentirme anulada…y dejar de lado por mucho tiempo las ganas de hacer algo relacionado a cualquier expresión artística”. De igual forma a los 15 empecé a cantar en una banda de covers de Metal Sinfónico, pero algunas circunstancias se volvieron muy complicadas y encima ya se nos había venido encima el 2001…”.

En esa situación, Florencia decidió darle un vuelco a su vida y se fue a Buenos Aires en busca de su sueño: “después que falleció mi mamá y que mi viejo se quedara sin trabajo, decidí venirme a Buenos Aires. La verdad en ese momento tenía una buena convivencia con mi viejo, que siempre estuvo muy presente, pero probablemente esa decisión tuvo que ver con querer escaparme del dolor de la pérdida de mi vieja y tal vez con encontrar mi propio camino”. Igual allá nada salió como lo había pensado y en un momento la situación económica se dificultó al punto en que transité por varios trabajos; incluso uno bastante bizarro que consistía en disfrazarse de empanada para una famosa franquicia de pizzas de los 2000miles y parar con carteles en los semáforos! (risas). En esos años tuve que trabajar mucho para entender y demostrarme a mí misma que, aunque me haya tocado una difícil…en este mundo buscar algo externo que “te rescate” es una trampa…y con tiempo lo ideal es poner todo el enfoque en encontrarle la vuelta a las cosas por cuenta propia “.

“En ese momento empecé a trabajar en un intento de proyecto solista, hasta que me encontré con Gastón Echeverría (actual guitarrista y productor de Daraa) en redes Instagram, nos juntamos, pegamos buena onda y me tiró algunos conceptos que me abrieron la cabeza… y desde ese momento somos pareja” (risas).

Volviendo al 2020, Después del Cosquín Rock 20vo aniversario, Daraa explotó en su presentación previa a los 2minutos, porque convocó a una multitud eufórica que agitaba y cantaba sus canciones a los gritos. “Eso nos llevó a que un periodista de La Voz de Interior los defina como “la nueva fiebre teenager emo punk” (risas)”. De ahí fuimos a hacer notas y se contactaron con nosotros Mundy Epifanio y Andrés Vignolo, dos managers históricos que representaron a Pappo, Riff, A77aque, Los Violadores, entre otros”.

Flor Alba se está encargando de seguir dejando en alto el nombre de Mendoza en el ambiente musical y sueña con seguir creciendo en sus dos proyectos, Daraa y La Esfinge.