Cristian Castro le quitó a Barby Franco el perro que le regaló antes a Susana Giménez

En el mes de enero, todos los medios de comunicación apuntaron hacia uno de los eventos del año. Susana Giménez festejó su cumpleaños número 80 y todo fue fiesta. Con invitados de todo tipo, mucha comida y diversión, casi todo terminó de la mejor manera.

Susana con Cristian Castro en el show que dio en su fiesta.

Como era de esperarse, los regalos que recibió la diva también fueron noticia. Decenas de productos carísimos y exclusivos llegaron a sus manos y ella los recibió con mucho cariño, salvo a uno.

Cristian Castro conoce mucho a la conductora de televisión y sabe que adora a los animales, sobretodo a los perros. Por esta razón, decidió regalarle un perrito blanco de raza pomerania.

La exclusiva estancia "La Mary", donde Susana festejó su cumpleaños.

Ante la imposibilidad de hacerse cargo del animalito, Susana decidió regalárselo a Barby Franco para que creciera junto a su pequeña hija, pero no todo terminó bien. Algunos días atrás, Cristian habló con los comunicadores de Intrusos y comentó que su madre quería al animal.

El gesto polémico de Susana Giménez con Cristian Castro. / Archivo

“Mi mamá (Verónica Castro) se enteró de todo, y ella lo quería sí o sí. Entonces hablé con Burlando, que se portó como un caballero. Ya podemos hacer una miniserie de lo todo lo que pasó con el perrito”, expresó.

Fue así que el cantante decidió ir por el perrito a la casa de Fernando Burlando y ellos debieron devolverlo. Aunque la niña no puede expresarse, seguro no lo tomó bien como así también Barby quien fue directa en las redes.

Barby Franco con su hija.

“¿Qué pasó con el perrito que tenían?”, le consultó un seguidor de Instagram y ella contestó directo y con pocas palabras: “Ni me digan”.

Qué pasó con el perrito que Susana Giménez le dio a Barby Franco. / Instagram

Porqué Susana Giménez regaló el obsequio de Cristian Castro

“Pomerania es la raza de este perrito, que Susana lo tuvo ahí. Me dijeron que no lloró, el perrito divino, todos chochos toqueteándolo. Cristian Castro le dijo ‘ponele Cris por mí’. Pero, ¿en manos de quién está ahora? Y rebautizado, porque ya no se llama más Cris”, comentó Maite Peñoñori al dar detalles del particular hecho en el programa LAM.

A modo de fundamentación, la periodista aseveró por qué Su no quiso quedarse con el perro: “Ella tiene muchos perros grandes, y es un regalo muy fuerte para hacer, coincidimos en eso”.