Cuál es el Presidente que Susana Giménez no se animó a invitar a su cumpleaños de 80: “Me pareció divertidísimo”

Susana Giménez compartió detalles exclusivos sobre sus planes para despedirse de los escenarios con la comedia “Piel de Judas” en Enjoy Punta del Este.

La icónica presentadora argentina, quien prometió regresar este año a su programa de televisión, también se encuentra en plenos preparativos para celebrar sus 80 años en La Mary, su hogar en Punta del Este, junto a numerosos invitados.

En una entrevista con El País, Susana reveló por qué decidió no invitar al presidente Luis Lacalle Pou a su fiesta de cumpleaños.

Susana Giménez

A pesar de su admiración por el mandatario uruguayo, comentó: “Me encantaría, porque lo admiro como loca. Es un presidentazo que ha representado a Uruguay de una manera increíble. Cuando lo conocí me pareció divertidísimo. Lo admiro profundamente. Ahora no me animé a invitarlo, porque pensé que se iba a sentir presionado, pero lo admiro muchísimo y él lo sabe”.

La diva argentina celebrará su cumpleaños el 29 de enero en su mansión de Punta del Este, donde recibirá a un selecto grupo de amigos, familiares y colegas cercanos.

Luis Lacalle Pou. El presidente uruguayo (Foto / AP)

Entre los invitados destacados se encuentran figuras como Ricardo Darín, Verónica Castro, Ricardo Montaner, José Luis El Puma Rodríguez y Sebastián Yatra, entre otros.

Más invitados al súper festejo de cumpleaños 80 de Susana Giménez

La lista de asistentes también incluye a personalidades del espectáculo argentino, como Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Gustavo Yankelevich y Dario Turovelzky, responsables de la programación de Telefe. Además, se espera la presencia del legendario Palito Ortega, quien encabezará el show principal de la noche.

La fiesta contará con la participación de familiares cercanos, incluyendo a Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana, y sus nietos Lucía y Manuel.

La celebración se llevará a cabo en La Mary, una propiedad de 17 hectáreas que ofrece todas las comodidades para un evento de esta magnitud.