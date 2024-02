Cristian Castro le dio un obsequio especial a Susana Giménez y ella lo regaló

El pasado lunes 29 de enero Susana Giménez cumplió años y lo festejó a lo grande. En su casa de Punta del Este, la diva se reunió con sus amigos más allegados y en ese grupo se destacó Cristian Castro.

El evento fue a niveles monumentales y lo convirtió en un acontecimiento inolvidable, es que 80 años no se cumplen todos los días. Por esta razón, el hijo de Verónica Castro quiso entregarle un regalo muy particular: un perro.

Algunas horas después del cumpleaños, la conductora de televisión dio a conocer todos los regalos recibidos y agradeció por ellos, pero el obsequio de Castro no se vio más. Según lo que hablaron desde LAM, la diva se habría deshecho del mismo.

“Pomerania es la raza de este perrito, que Susana lo tuvo ahí. Me dijeron que no lloró, el perrito divino, todos chochos toqueteándolo. Cristian Castro le dijo ‘ponele Cris por mí’. Pero, ¿en manos de quién está ahora? Y rebautizado, porque ya no se llama más Cris”, comentó Maite Peñoñori al dar detalles del particular hecho.

A modo de fundamentación, la periodista aseveró por qué Su no quiso quedarse con el perro: “Ella tiene muchos perros grandes, y es un regalo muy fuerte para hacer, coincidimos en eso”. Sobre esto, aseguró que Barby Franco se responsabilizó del animalito y se lo quedó.

“Se lo quedó, me mandó una foto recién, lo rebautizó, se llama ‘Blue’. Ahí lo vemos, lo tiene Barby Franco en su casa con Burlando. Están enloquecidos, es muy Barby Franco”, comentó. Para terminar, agregó que el nuevo nombre del perro es Blue en honor al cantante.

El regalo de Barby Franco y Fernando Burlando para Susana Giménez

Cuando la diva mostró los regalos recibidos, dejó en claro que uno de los más interesantes y deseados fue el de Barby Franco y Fernando Burlando. “Estos monos yo los deseaba desde hace muchos años. Cada vez que entraba, preguntaba si estaban en venta los monos”, comentó Susana en un video.

El regalo de Burlando a Susana Giménez. / Instagram

“¡¡Gracias!! Son divinos”, escribió la actriz sobre el video y se mostró muy agradecida.