Susana Giménez volverá a la televisión con una entrevista a Javier Milei

Este lunes 29 de enero no es un día cualquiera porque Susana Giménez cumple 80 años. La diva de la televisión argentina ha sido foco en todos los portales de noticias y un particular detalle no iba a pasar desapercibido.

Vuelve Susana Giménez.

Susana Giménez fue el centro de atención televisivo durante muchísimos años y su puesta en escena no tiene comparación con ningún otro programa de su canal ni de la tv en general. Por eso, su regreso es muy esperado por todos sus fanáticos y por la audiencia de todo el país.

Susana Giménez en la alfombra roja de los premios Martín Fierro.

Durante su última temporada teatral en Uruguay, la destacada personalidad compartió detalles acerca de su regreso a la televisión. Lo hizo cuando tuvo una nota para el programa Socios del Espectáculo, donde reveló los detalles.

Susana Giménez vuelve a la televisión.

En esa ocasión aseguró que volverá con el mismo programa de siempre, pero para ese entonces no tenía en cuenta la frutilla del postre que terminaría por asegurar que su vuelta sería magistral.

El presidente Javier Milei será el entrevistado en una conversación que genera grandes expectativas, ya que ambos participarán en una entrevista grabada en la Casa Rosada un día antes, el domingo 4 de febrero. Esto da a entender que la diva vuelve a la tv el próximo lunes 5 de febrero.

El presidente Javier Milei. (Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

La noticia fue confirmada este lunes 29 de enero, coincidiendo con el cumpleaños número 80 de Susana, quien celebró en “La Mary”, su icónica casa en Punta del Este, donde ejerce de anfitriona.

Susana Giménez y Javier Milei

Según se informó, la conversación entre la conductora y el jefe de Estado se transmitirá a las 21:45 por la pantalla de Telefe. Más allá de esta vez, la conductora ha sido sincera y demostrado al mundo que simpatiza con el lider libertario.

Susana Giménez brindó declaraciones sobre la victoria de Milei.

“Estoy contenta, hay que ayudarlo”, respondió a fines del 2023 cuando la entrevistaron al regresar al país para dedicarse a asuntos laborales. El mandatario, por su parte, viene sosteniendo sus niveles de participación pública en medios de gran trascendencia pero le aceptó la invitación a la diva que hoy está de cumpleaños.