Los 80 años de Susana Giménez: los inicios, la influencia en las conductoras de TV mendocinas, la fiesta y más

Lejos de la pantalla, pero no lejos de la gente, este lunes 29 de enero Susana Giménez cumple 80 años. Un gran número redondo que lo celebrará a lo grande y no menor para un personaje clave de la televisión y el espectáculo argentino.

Admirada por muchos, criticada por otros, la conductora construyó a su paso una vida marcada por el éxito, los escándalos y una personalidad que hasta la actualidad sigue dando que hablar.

Susana Giménez cumplirá 80 años. / Archivo

DEL ANONIMATO A GRAN ESTRELLA

Dueña de un carisma único, María Susana Giménez Aubert, conocida por su nombre artístico Susana Giménez, construyó una vida de una digna estrella del siglo XX. A muy corta edad, pasados los 20 años, la conductora daba sus primeros pasos como modelo de publicidad y televisión, hasta fines de la década del ‘60 que fue el rostro de la publicidad del jabón Cadum y a partir de ahí su carrera comenzó en un meteórico ascenso.

De modelo a actriz de cine, televisión y la revista porteña, la “Su” supo capitalizar las oportunidades que se le presentaron en el camino, acompañada por una belleza única. Protagónicos junto a Moria Casán, Alberto Olmedo, Jorge Porcel y participaciones en películas junto a Sandro (en el filme “Tú me enloqueces”) fueron parte del extenso derrotero de Susana durante los ‘70 y ‘80, también con el éxito de musicales como “Sugar” y “La mujer del año”, junto a Ricardo Darín y Arturo Puig.

Junto a Moria Casan y Jorge Porcel en los '70 cuando eran las estrellas de la revista porteña.

Pero el verdadero cambio llegó en 1987, cuando comenzó a conducir su propio programa de televisión. Ese año debutó con el ciclo “Hola Susana”, inspirado en el programa italiano “Pronto, Raffaella”, de la recordada Raffaella Carrá.

Unos años después, Susana se convertiría en la nueva diva de la pantalla, con grandes puntos de audiencia y un formato novedoso, que unía entretenimiento, entrevistas y juegos. Apodada como “La diva de los teléfonos” o “La diva número uno de la televisión argentina”, la conductora se mantuvo al aire por casi tres décadas.

Desde sus primeros años hasta el apogeo en los ‘90, Giménez se convirtió en una referente y una de las pocas estrellas del espectáculo nacional y de Latinoamérica.

En plena década del '80 cuando comenzaba su programa de televisión.

Su gracia innata, su belleza, la forma descontracturada de hacer televisión y cómo fue sorteando su vida privada con la pública, la llevaron a ser un personaje inalcanzable, pero a la vez querido por el público.

SU PASO POR MENDOZA, ANÉCDOTAS CON DE LA DIVA Y UN VINO LOCAL ENTRE SUS FAVORITOS

En reiteradas ocasiones, Susana Giménez visitó nuestra provincia. Varias como actriz y modelo, y otras tantas como estrella de televisión. En sus comienzos como modelo en la década del ‘60, la periodista y conductora mendocina Lila Levinson recuerda una anécdota con ella.

“La conocí cuando recién empezaba como modelo. Era una época de mucha restricción pública, con otra moda. No se usaba minifalda, por ejemplo. Y en esa ocasión fui la conductora de un desfile de modas de Pullover Arbena. Y Susana modeló los pullovers y me pareció muy auténtico, porque se sacaba una prenda y se ponía otra y no usaba corpiño. Y nos asombró porque en ese momento no usaba corpiño, era osada para ese momento”, apunta la reconocida conductora mendocina.

Como parte del espectáculo nacional y figura indiscutida de la televisión, Levinson afirma: “La considero muy inteligente, porque muchos la tomaron como ‘la rubia tonta de la televisión’ y de tonta no tiene nada. Siempre me gustó, es muy simpática, tiene metidas de pata, pero es muy buena administradora de su carrera. Se nota una buena persona en su ser, y usó como herramienta el ego cuando lo debía utilizar”.

Gisela Campos, conductora y periodista mendocina, confiesa que Susana siempre fue una referente, con un estilo propio que marcó escuela. “De chica la admiré mucho, ella generaba esa atención y generaba una aspiración dentro de lo que todavía no sabía que quería hacer, y me encantaba jugar ese rol de conductora. Después, cuando comienzo en los medios, siempre hubo opiniones encontradas, pero creo que tiene un estilo muy único, un ángel característico, que pega en la gente, un carisma y cercanía, más allá del glamour y el divismo. Son esos fenómenos que no tienen una explicación de por qué llegan a la gente”, afirma la mendocina sobre la diva.

Claro que la naturalidad y el carisma que impregnó Susana en la pantalla son parte de un estilo único que todos marcan como virtud. “Me gusta la espontaneidad, cuando las personas se muestran tal cual son. Creo que es una persona muy inteligente, que supo cómo llevar su carrera, cómo capitalizar y que, lejos de los adjetivos negativos hacia su persona o trabajo, es una mujer que la tiene clara en lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Siempre me gustó esa naturalidad y cuando comencé a conducir el magazine, su figura era una referente. Porque yo quería lograr eso, mostrarme tal cual soy yo, con aciertos y virtudes, pero siendo yo. Pero creo que es una persona que supo hacer su vida como quiso”, confiesa Gisela Campos.

Entre las visitas a Mendoza, Susana no suele pasear por ciudades Argentinas, sino que se refugia en su chacra de Punta del Este o bien en Miami. Pero a nuestra provincia vino en reiteradas oportunidades porque se operó de la vista con el reconocido cirujano Roberto Zaldívar, quien ha operado a varias figuras del espectáculo y el deporte, incluyendo -por recomendación suya- a su amiga Verónica Castro.

Y uno de los datos que llamó la atención fue que la diva es amante del vino. Dentro de su vida glamorosa, beber un buen vino es parte de sus placeres. Y recientemente en una entrevista junto a Migue Granados, Susana confesó que su favorito es un vino mendocino.

El vino en cuestión es el Montchenot de Bodegas López. Es una popular etiqueta presente en restaurantes, vinotecas y supermercados desde hace casi 60 años. Según la conductora, es un vino normal, pero que consume hace años.

“A mí me fascina. Marcelo (Tinelli) me insiste que tome alguno de Vega Sicilia, pero a mí me gusta ese. A mí por lo caro no me importa”, sentenció en la entrevista sobre su gusto por el vino tinto de la reconocida bodega local.

UN CUMPLEAÑOS CON 80 INVITADOS, LEJOS DE LA TELEVISIÓN Y SU VUELTA AL TEATRO

Desde 2018, Susana Giménez dejó de hacer su exitoso ciclo “Susana Giménez” por Telefe y desde ese periodo participó en distintos especiales como “Susana, invitada de honor”, en la plataforma Paramount+. Y el año pasado fue la conductora de “Last One Laughing Argentina”, el reality que busca a los mejores comediantes.

Lejos de la pantalla, la diva se radicó en Uruguay, en su chacra La Mary, ubicada en Punta del Este, y viaja esporádicamente a la Argentina. Polémica, se mostró en contra del gobierno de Alberto Fernández, y en ese momento tomó la decisión de mudarse definitivamente al país vecino, donde tiene una extensa propiedad y disfruta a diario de la compañía de sus perros.

Actualmente, Susana se dedicó al teatro y ayer realizó la última función de la obra “Piel de Judas”, la cual tuvo su temporada en el Enjoy Punta del Este. Finalizados sus compromisos laborales, la conductora se abocó a los preparativos del festejo por su natalicio número 80.

La exclusiva fiesta la hará en su mansión Según los detalles que trascendieron, el festejo contará con 80 invitados, uno por cada año cumplido, y contará con su círculo más íntimo de familiares y amigos.

La diva invitó a varias personalidades internacionales del espectáculo, que además actuarán durante el encuentro. Uno de ellos es Cristian Castro, hijo de su gran amiga Verónica Castro, quien hará un show especial.

La diva recibió la visita de Cristian Castro y Sebastián Yatra en una de las funciones de "Piel de Judas", en Punta del Este.

Otra de las estrellas será Palito Ortega, que concurrirá junto a su mujer Evangelina Salazar, quien prometió cantar para los invitados.

Claro que no faltará su hija Mercedes Sarrabayrouse, y sus nietos Lucía y Manuel. También estarán presentes sus hermanos Carolina y Patricio Giménez.

Los que aún no confirmaron su asistencia es su amiga, la actriz mexicana Verónica Castro, quien en caso de asistir, llegaría desde Acapulco. También invitó al músico Ricardo Montaner y su familia. A su amigo, el venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez, y el colombiano Sebastián Yatra.

Quien no faltará a la cita es Ricardo Darín, ex pareja de la diva y amigo, quien asistirá con su esposa Florencia Bas.

Una de las personalidades de la política que invitó a la exclusiva fiesta, fue el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Luego de entablar una buena relación con el mandatario desde que se instaló en el país vecino, Susana le hizo llegar la invitación.

Claro que en la lista de 80 invitados no falta su amigo Alejandro Marley y la periodista y conductora Teté Coustarot. El clan Legrand se hará presente; tanto Mirtha como su hija Marcela confirmaron su presencia en la fiesta, al igual que Juana y Nacho Viale.

Tampoco faltará a la cita el productor Gustavo Yankelevich, amigo de la diva y quien produjo la comedia “Piel de Judas”. Al igual que autoridades de Telefe como Federico Levrino, Guillermo Pendino y Darío Turovelzky, uno de los responsables de la programación del canal y personas de confianza de Susana.

En tanto, Luis Cella, histórico productor de Susana, viajará junto a su hermana Bernarda. Y dentro de su círculo íntimo asistirán Dolores Mayol e Inés Hernández, amigas, colaboradoras directas y asesoras de vestuario de la diva.

Una celebración que promete ser un gran momento, con el glamour y la frescura que acompaña a Susana Giménez, quien hoy no añora el pasado, sino que desde Uruguay nos mira y confirma que sigue siendo la indiscutida diva argentina.