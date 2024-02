Qué se sabe de Maite Barra, la ex novia de Cristian Castro que lo hará padre por cuarta vez

Andrea Taboada informó meses atrás en DDM que el reconocido artista Cristian Castro se convertirá en padre por cuarta vez, fruto del romance con su entonces novia, Maite Barra, que será madre primeriza.

“Cristian será papá por cuarta vez. Tiene dos con Valeria Liberman, con quienes tiene poco vínculo, y una nena con la modelo colombiana Carol Victoria Urban Flores”, aclaró Taboada en el programa perteneciente a América.

La ex de Cristian Castro está a pocos meses de ser madre.

Acto seguido, dio información precisa sobre la bella mujer que, a diferencia de Cristián Castro, mantiene un bajo perfil. “Ella no es famosa. Se llama Maite Barra y está en pareja con el cantante desde hace bastante. Tuvieron varias idas y vueltas. De todos modos, él ya la presentó a sus allegados”, informó, con firmeza.

Según lo que trascendió, Maite Barra, que es rosarina y se dedica al modelaje estaría atravesando su séptimo mes de gestación.

En 2021, Castro presentó en Twitter a su pareja cuando subió una foto junto a ella y a su lado escribió: “Les presento a Maite, mi compañera. Mi amor total para ella y para ustedes”. Luego, a mediados de 2023 subió una foto a Instagram confirmando que el amor seguía intacto.

Si bien no existe mucha información respecto a Maite Barra, pero se conoce que es amante de las redes sociales, en especial de Instagram, en dónde suele subir fotografías y videos de sus looks, sus mascotas y gustos musicales; así como momentos con su familia. De Cristian Castro, no hay rastros hace un gran tiempo.

Cómo se llaman son los otros hijos de Cristian Castro

Cristian Castro tiene tres hijos hasta el momento, Simone Candy y Mikhail Zaratustra de 18 y 16 años respetivamente y son fruto de la relación con Valeria Liberman. La menor hasta el momento es Rafaela, que tiene de 12 años y es hija del mexicano de 49 años con Paola Erazo.