Lo que Cristian Castro no le perdona a Luis Miguel sobre su aparición en la serie de su vida

Cristian Castro le brindó una nota a Intrusos y el cantante mexicano no dudó a la hora de responder sobre Luis Miguel, quien le hizo un desplante en su show en Argentina. Además, se refirió al papel que le dieron en la serie sobre la vida del Sol de México.

Desde Carlos Paz, el artista reflexionó sobre el lugar que ocupa Luis Miguel y pidió que se acerque a los músicos que comparten el mismo género musical, tal como lo hacen los jóvenes hoy en día. Incluso, expresó su deseo que hacer un tema juntos.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros, todo lo urbano, cómo se juntan y hacen mucho equipo. Acá está unida la cumbia, el cuarteto, el reggaetón, todos”, dijo.

“Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Yo quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerzas”, agregó diciendo Cristian sobre lo que espera de su colega.

Luego, cuando le recordaron que no lo saludó y lo ignoró en el show al que fue como invitado y en primera fila en el Movistar Arena en Argentina. “No, aparte me saca en su serie”, respondió algo dolido con su actitud.

A Cristian Castro no le gustó el lugar que le dieron en la serie de Luis Miguel

Al mismo tiempo, Cristian Castro se refirió al lugar que le dieron en la serie de Luis Miguel. “Saca un capítulo entero de Cristian y me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal”, expresó.

“¿Qué onda conmigo? Si soy su soldado, de su equipo. Le dije a Daisy (Fuentes) ‘te vas con Luismi, te vas mañana, si está con ganas de estar con vos y sufriendo, te vas por favor’. Yo no sabía. No sé qué onda conmigo”, recordó sobre la vez que Luis Miguel le robó a su novia, Daisy Fuentes.

Lo que Cristian Castro no le perdona a Luis Miguel

“La verdad es que me preocupa, no me enoja, porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él porque somos colegas, aunque yo sea menor. Debemos de tener fraternidad”, aseguró.

Cuando le preguntaron si le gustaría hacer una canción con el Sol de México, Castro respondió sin duarlo. “¡Obvio! Es lo que estoy diciendo, nos tenemos que juntar. Sobretodo la dulzura que habita en él, la tiene. ¿Por qué no ser dulce?, ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”, cerró.