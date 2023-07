Baby Etchecopar empatizó con Wanda Nara y se quebró al contar una intimidad familiar que pocos conocían

Tras las declaraciones de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara se generó un a polémica de la que todos opinaron. El equipo de “Socios del espectáculo” fue a buscar a Baby Etchecopar y le preguntaron qué opinaba al respecto, fue entonces que el periodista sorprendió al revelar una situación familiar que le recordó lo que la empresaria está atravesando en estos momentos.

El cronista del ciclo de Eltrece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue en busca de la palabra del periodista quien se sinceró y aseguró que él no cree que a Lanata “se le haya cruzado la maldad”.

“Wanda Nara dijo que se enteraron los hijos primero, pero a veces es desgraciado ser conocido porque llega primero a la prensa que la familia. Pero nadie puede usar esta desgracia, te digo porque lo viví en mi familia, nadie puede usar una desgracia para tener una primicia”, sostuvo Baby.

Baby Etchecopar contó que su hijo tuvo cáncer y se quebró

Luego, habló de una situación que lo tocó muy de cerca en su famila. “Mi hijo me va a matar por contarlo, pero tuvo un Hodgkin igual que Facundo Arana. Se hizo los análisis y yo estaba en medio del programa de televisión, me mandó un mensaje que lo tengo guardado”, dijo y su voz se quebró.

“Ahora ya está curado, pero en ese momento me puso ‘papá me dieron los análisis, tengo cáncer, no me quiero morir. No sé dónde estoy’. No quiero llorar, pero después de eso… Es fuerte. Es duro”, contó el periodista.

Baby Etchecopar empatizó con Wanda Nara.

Y luego empatizó con la enfermedad que estaría atravesando la conductora de Masterchef, la que aún ella ni su entorno confirmó. “Creo que lo de Wanda no hay que tocarlo desde el periodismo. Ni de espectáculos ni del político. Es muy malo para el que lo tiene. No se juzga a nadie. Se te cae un avión arriba”, dijo.

“Me pongo en lugar de la familia de Wanda o de Silvina Luna y es terrible. Cuesta mucho, pero se sale. Se sale con mucho amor. Y que Wanda se olvide un poco de los millones y la Maserati, la Bugatti porque abajo de la sábana blanca somos todos iguales”, cerró el periodista.

