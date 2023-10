La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, se convirtió en el foco de atención del espacio de Javier Milei. Después de explicitar su iniciativa para que los hombres puedan renunciar a la paternidad, la cosplayer y asesora de imagen pasó este miércoles por la noche por el programa de Baby Etchecopar en A24 y dio detalles de cómo fue y es hoy su relación con el candidato presidencial, además de llorar en vivo por una tragedia familiar ocurrida durante la pandemia de Covid-19.

Qué pasó con la madre de Lilia Lemoine

Lemoine, que contó haberse recibido como especialista en efectos especiales y se destacó como “una de las cosplayers mas famosas del mundo”, se definió como una “persona patriota”, algo que la emocionó en la entrevista.

Dijo que se metió “al 100%” en política durante el aislamiento por el Covid-19 “porque mi madre se murió en mis brazos”. “Salí a pedir libre circulación y por tirarle un huevazo a C5N me dicen violenta”, agregó mencionando otro de los momentos en los cuales su nombre tomó fama en las redes sociales.

Notablemente afectada y entre lágrimas, la militante libertario reveló que en 2006 fue víctima de un secuestro y que en 2020 “cayó una ambulancia a las 3 de la mañana para llevarse a mi vieja porque tenía febrícula y decían que tenía Covid... Vinieron con la Policía. Me mandaron una ambulancia para secuestrarla, pero tenía rejas, aguanté desde adentro y no dejé que se la lleven a morir”.

Según Lemoine, “durante la cuarentena se cometieron crímenes de lesa humanidad”. Por ello afirma que, en caso de obtener una banca en la Cámara de Diputados, se va a “encargar de que paguen por lo que hicieron”. Justamente, uno de sus proyectos es “que nunca más un presidente por decreto pueda encerrarnos y decirnos quién es esencial y quién no. No estamos en dictadura, hay que defender la democracia”.

Lilia Lemoine reveló detalles íntimos de su relación con Milei y lloró en lo de Baby Etchecopar (A24)

Lilia Lemoine contó detalles de su relación sentimental con Milei

La candidata a diputada nacional se animó a hablar del vínculo que construyó en los últimos años a medida que Milei ascendía en el voto popular. “Fui muy cercana a Javier. Soy. Pero obviamente él está en pareja. Yo guardo mi lugar. Lo ayudé a que mejore su look; es verdad que ahora el pelo no está tan bien porque no se lo estoy arreglando yo”, dijo sobre el rol que mantenía como maquilladora y responsable de la imagen del economista.

El periodista Baby Etchecopar fue directo: “¿No fue tu novio?”. La pregunta incomodó a la cosplayer, quien de a poco fue soltando detalles: “Yo lo acompañé a Javier un montón de veces acá. No era novia”.

“Estoy enamorada de Javier como todos los libertarios de Argentina”, sentenció Lilia Lemoine sobre su aprecio al aspirante a la presidencia. De todos modos, aclaró que “es algo más” que estar enamorado, aunque respeta la relación amorosa de Milei con la imitadora Fátima Flórez: “Creo que Javier está feliz con Fátima, sé que él la quiere y es lo que importa”.

“¿Pero saliste o no con Javier?”, le volvió a consultar Baby en un momento del tenso reportaje. Entonces, Lemoine lanzó: “Eso fue en secreto. Que después me hayan llevado semisecuestrada a Londres. Dos personas mayores de edad, yo tengo 42 años de edad, ¿cuál es el problema? Yo estoy militando”.

