Milei cerró su campaña con renovadas críticas contra la casta y un llamado para ganar en primera vuelta

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, cerró el miércoles su campaña con un acto en el que renovó sus duras críticas contra los “chorros de la casta política”, negó que su propuesta de gobierno represente un “salto al vacío” y volvió a mostrarse como la única alternativa para superar la “pobreza, la inseguridad, la inflación y la corrupción”.

“El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria y que nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para los que quieran progresar en base a su esfuerzo”, convocó.

Milei repitió el formato con el que cerró sus actividades proselitistas antes de las primarias, en las que se impuso como la gran sorpresa, y encabezó un acto en el Movistar Arena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El también diputado nacional ratificó sus críticas contra el “modelo de la castas, empobrecedor que nos lleva a la miseria a todos y solamente permite progresar a los políticos”. “Es un modelo que destruyó nuestra moneda, que generó 20 millones de pobres, que convirtió a nuestro país en un baño de sangre”, completó.

Durante el acto, arengó a sus militantes con distintos cánticos y llegó a entonar: “Primera vuelta la puta que lo parió, primera vuelta la puta que lo parió”, entusiasmado con la posibilidad de conseguir la diferencia necesaria para definir la elección el próximo domingo.

Milei ponderó su condición de “outsider” y aseguró que “es histórico” lo que logró La Libertad Avanza. “Somos la expresión liberal que ha sacado el porcentaje más grande de la historia, hemos salido primero, somos una estructura outside y les ganamos a todos”, repasó.

De nuevo, el candidato presidencial se mostró escoltado por su compañera de fórmula Victoria Villarruel y por varios de sus laderos como el candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra y su hermana Karina Milei, a quien calificó como “la persona más importante” de su equipo. Y antes de brindar su discurso, desde el escenario saludó afectuosamente a su pareja, la artista Fátima Florez.

Javier Milei en el Movistar Arena

“Somos un fenómeno mundial”, dijo Milei envalentonado y volvió a alertar que el modelo actual nos conduce a “convertirnos en la villa miseria más grande del mundo, por lo tanto estamos en el momento histórico de hacer el punto de inflexión”.

El postulante de LLA rechazó los cuestionamientos de sus rivales, quienes advierten que sus propuestas representan un salto al vacío. “A aquellos delincuentes de la política que dicen que esto es un salto al vacío ¿De qué salto al vacío me hablan si aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos?”, desafió.

“¿De qué salto al vacío me hablan? Los únicos que se van a caer al precipicio son ustedes los chorros de la casta política”, reforzó.

Milei atravesó los grupos de militantes presentes en el campo del microestadio para llegar al escenario, mientras en la pantalla gigante que se montó se transmitía un video con imágenes de derrumbes de edificios y explosiones de bombas. Y nuevamente, antes de exponer, entonó su propia versión de la canción Panic Show, del grupo de Rock La Renga.

Lo precedió su mentor en las ideas libertarias Alberto Benegas Lynch hijo, quien defendió algunas de sus posturas más polémicas y hasta sumó algunas propuestas que prometen hacer ruido en el tramo final de la campaña como la referida a “suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario”.

“Creo que no hay que darle prioridad absoluta al déficit fiscal, hoy Cuba no tiene y Stalin no lo ha tenido durante algunos períodos. El tema central es el gasto público por eso me parece tan adecuada la metáfora de Javier Milei de la motosierra”, dijo Benegas Lynch antes de llamar a “deshacerse de las mal llamadas empresas estatales”.

Karina y Javier Milei

Milei se dedicó a reforzar sus principales consignas y a reiterar que “la casta tiene miedo” por su eventual llegada al poder. “Esa maldita casta no sólo se compone de los políticos ladrones también está formada por los empresarios prebendarios, por los sindicalistas que entregan a sus trabajadores, los periodistas y micrófonos ensobrados”, dijo y aseguró que todos ellos forman parte del “sistema empobrecedor”.

“Podemos continuar por este camino que es seguro: seguro que nos hace pobres. O podemos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron de la Argentina una potencia mundial”, diferenció.

Hacia el cierre, Milei pidió que los argentinos “no se resignen”. “Son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Por eso quiero decirles ‘vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón porque la Argentina tiene futuro pero ese futuro solamente existe si ese futuro es liberal’”.

Seguí leyendo