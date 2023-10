Candidata a diputada de Milei promete un proyecto de ley para renunciar a la paternidad por si “te pinchan el forro”

Lilia Lemoine, la polémica candidata a diputada por La Libertad Avanza, dijo que en caso de llegar al Congreso su primer proyecto será sobre la renuncia a la paternidad. La mujer de 43 años es conocida por sus polémicas expresiones.

“No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener”, remarcó Lemoine.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: ‘Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla’ o le pinchan un forro?”, dijo en dialogo con Neura Media.

“La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”, señaló la candidata libertaria.

Quién es Lilia Lemoine

Lilia Lemoine comenzó a militar en la política a través del economista José Luis Espert. En 2019 fue cuarta precandidata por el Frente Despertar. Protagonizó fuertes cruces con la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández.

Posteriormente se separó de la imagen de José Luis Espert y comenzó a militar en La Libertad Avanza, donde no solo es candidata sino que además colabora con las redes sociales espacio.

“Los jóvenes libertarios disfrutan del debate, se apoyan en datos, les gusta razonar. Los jóvenes de la izquierda repiten un relato que no terminan de comprender y que apenas se enfrenta a datos empíricos se desmorona”, dijo Lemoine a Clarín.

“Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como Efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023″, resume Lemoine en su perfil de LinkedIn.

