Tras años de postergaciones, finalmente se casará Baby Etchecopar

Baby Etchecopar (71) se casará finalmente con Silvina Cupeiro (60), su novia desde hace más de cinco años. La noticia la confirmó el ‘Negro’ González Oro, amigo íntimo del periodista, en Nosotros a la mañana (El Trece).

“Baby, si me estás mirando, autorizame por WhatsApp si digo la fecha o no”, lanzó el conductor del ciclo matutino tras afirmar la realización del evento que se viene posponiendo desde 2021, cuando trascendió por primera vez.

Y precisó: “El otro día me enteré que se casaba y me alegré. Me invitó al casamiento. Éramos cuatro comiendo el viernes pasado y nos dijo ‘me caso, tal día, en tal lugar...’”.”¿Va a ser fiestón o algo más tranquilo?”, le consultó su compañera Ximena Capristo. “No, creo que hay 350 invitados”, respondió González Oro.

Sobre la pareja de Etchecopar, el conductor contó: “Conozco a Silvina desde que es chiquita porque es la hija de Jorge Cupeiro, que era muy amigo mío, y conozco a todos sus hijos desde chiquitos. Ahora es una señora, se divorció, tiene hijas que están viviendo afuera”.

“Están enamorados. Ella es divina. Baby tiene mucho humor. Los une el humor y el amor de los dos”, concluyó el ‘Negro’ González Oro.

CÓMO SE CONOCIERON BABY ETCHECOPAR Y SILVINA CUPEIRO

Baby Etchecopar estuvo casado por 30 años con Adriana Paz, la madre de sus tres hijos (Federico, María Paz y Leandro). Lamentablemente, la mujer falleció de cáncer en 2016.

Tras ese duro golpe, dos años después Baby apostó de nuevo por el amor y blanqueó su romance con Silvina, hija del fallecido piloto de Turismo Carretera Jorge Cupeiro (1937-2021).

En su momento, Baby Etchecopar emitió una carta tras quedar viudo.

Al igual que en el caso del Negro González Oro, Baby también conoció a su actual pareja a través del difunto automovilista. A medida que la relación avanzó ambos fueron integrando a sus respectivas familias.

Según trascendió, ella tiene una hija que vive en Europa. Esto motivó que por primera vez, tras seis décadas sin conocer el Viejo Continente, el periodista decidiera viajar a esas tierras.

Cabe mencionar que la futura esposa de Etchecopar tiene otras dos hijas de un matrimonio anterior. Al respecto, según contó el periodista tiempo atrás, en una nota para Paparazzi, mantiene una buena relación con ellas.

“Nos quedamos en la semana en lo de Silvina y los fines de semana, para estar cerca del río, en la mía”, manifestó en aquel reportaje. Y agregó: “Lo importante es la risa que me devolvió. Estoy muy feliz, es una gran mujer”.

