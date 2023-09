Así luce hoy Juan Gil Navarro, el actor que interpretaba a Fritzen en Floricienta

A principios de los años 2000, Juan Gil Navarro se convirtió en el “príncipe azul” de la pantalla argentina gracias a su interpretación del apuesto Federico Fritzenwalden en la exitosa telenovela “Floricienta”.

Su elegancia y carisma conquistaron los corazones de muchas treintañeras de la época, dejando una huella imborrable en la memoria de la audiencia.

Así luce el actor a sus 50 años.

Recientemente, el actor argentino celebró su quincuagésimo cumpleaños, y aunque su estado civil actual parece ser soltero, ha experimentado dos divorcios a lo largo de su vida.

Durante cuatro años, estuvo casado con Malena Toia, pero posteriormente se separaron. En 2006, contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Natalia Litvack, pero su relación llegó a su fin en 2018.

A pesar de su paso del tiempo y sus experiencias personales, Juan Gil Navarro sigue siendo una figura destacada en el mundo del entretenimiento. Ha continuado actuando en cine, televisión y teatro, manteniendo su presencia en la escena artística argentina.

Pero su pasión por el arte no se limita a la actuación, ya que también es un apasionado de los deportes y la naturaleza. En sus redes sociales, comparte su trabajo teatral y sus intereses personales con sus seguidores, demostrando su versatilidad y amor por la vida.

La renuncia de Juan Gil Navarro a “Floricienta”

Recientemente, Juan Gil Navarro rompió el silencio en una entrevista para un medio argentino, en la que reveló los motivos que lo llevaron a renunciar a “Floricienta”.

Aunque el personaje de “Fritzen” murió en la primera temporada, el actor explicó que su decisión de abandonar la serie se debió a su deseo de explorar otras oportunidades en su carrera: “A mí me pareció en ese momento que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era más que eso”, afirmó.

Juan Gil Navarro hará el papel que interpretó Guillermo Francella allá por 1997

Su partida de la telenovela requirió una modificación en el final previamente planeado para la serie. Navarro compartió que esta decisión no fue fácil ni para él ni para los productores, ya que había un final establecido que tuvo que ser adaptado.

A lo largo de los años, se han tejido rumores sobre la relación de Juan Gil Navarro con su coprotagonista Flor Berlotti, pero el actor aclaró que mantienen una buena amistad.

El año pasado, se reunieron en el canal digital de la actriz y juntos interpretaron la canción “All you need is love”, demostrando que han dejado atrás cualquier conflicto.

