“La patrona me castigó”: dura acusación de Zulma Faiad contra Cris Morena por su salida de “Floricienta”

Zulma Faiad sorprendió con una revelación acerca de su ausencia en varios capítulos de “Floricienta” , la telenovela juvenil emitida entre 2004 y 2005 y actualmente repetida con éxito por la pantalla de Telefe. Y la acusación fue contra Cris Morena , la productora del programa.

A través de Twitter, la actriz de 76 años contó a sus seguidores acerca de su salida del ciclo. Allá por 2004, ella interpretó a Teresa “Titina” Ramos, peluquera, mamá de Damián y enemiga de Malala. Su vínculo con Florencia emocionó varias veces a los televidentes, ya que acompañó a la protagonista en la búsqueda de su pasado e identidad.

Pese al amor del público, Titina desapareció en la segunda temporada. Dieciséis años después, la propia intérprete rompió el silencio sobre lo ocurrido y señaló directamente a Cris Morena, creadora y productora de “Floricienta”.

Una seguidora de Zulma le consultó sobre su ausencia en los episodios, lo que derivó en este tuit: “Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo por tres días y la patrona me castigó”.

En otro tuit, la actriz quiso despejar especulaciones sobre sus dichos y lanzó: “Si tengo una gran virtud, es mi honestidad”.

“Quiero aclarar que no soy rencorosa, pero memoria me sobra. Porque lloré mucho. No soy rencorosa, pero sí memoria me sobra”, aseguró la artista y exmodelo.

Para reiterar su versión y minimizar dudas, Zulma dijo con firmeza: “No me fui, me fueron. Me enfermé tres días y me mandaron al rincón”.

Si bien Juan Gil Navarro también había dejado la telenovela en 2005, su caso fue distinto: tenía otros proyectos laborales y acordó su salida con la producción, incluso con cambios en el guion.

Sin embargo, no fue el caso de Faiad, quien con este frío relato sobre Cris Morena volvió a poner en agenda qué pasaba detrás del éxito infantil. Por el momento, la productora no emitió declaraciones.

“Floricienta”, un fenómeno vigente

El programa se transmite de lunes a viernes, a las 18, por Telefe. Desde su inicio en 2004, la telenovela se convirtió en un hit en Latinoamérica y hasta tuvo su versión mexicana y chilena (entre otras). Tuvo los protagónicos de Florencia Bertotti, Juan Gil Navarro y Fabio Di Tomaso. También acompañaron actores y actrices como Benjamín Rojas, Lali Espósito, Zulma Faiad, Graciela Stefani e Isabel Macedo.