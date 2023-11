Subas diarias del dólar: cómo reaccionó el mercado en el primer día

Según anticipó la semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de este 15 de noviembre se retomaría el mecanismo conocido como “crawling peg”, que se basa en ajustes diarios del precio del dólar y cuya tasa de depreciación está en sintonía con el resto de las variables económicas.

Es que, tras las elecciones PASO, Massa congeló el valor del dólar mayorista en $ 350 para alinear el sistema de precios durante tres meses. En acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió que este valor se mantuviera hasta días previos a un eventual balotaje. El aspirante presidencial por Unión por la Patria (UP) confirmó la aplicación de esta medida con un precio inicial del dólar de $ 353,30, que significa un ajuste de 1%.

Sin embargo, ese es el precio al que acceden bancos y casas de cambio autorizadas (dólar mayorista), pero para los ahorristas, la cotización a tener en cuenta es la del minorista, que pasado el mediodía había subido 0,7%, alcanzando un precio de venta de $374,49, y con todos los impuestos y cargos asociados, de $748,97.

El efecto sobre el “dólar blue”, fue todavía mayor, con una suba de $70, llevando la cotización a $998 (7,54%↑).

No obstante, en lo que se refiere al mercado paralelo, los especialistas consultados por diario Los Andes, señalaron que el efecto puede tener más que ver con el factor electoral, que por la decisión del Gobierno de permitir nuevamente las devaluaciones del 1% diarias.

¿Qué va a pasar con el dólar?

“Creo que razonablemente irá reflejando las cotizaciones paralelas estas devaluaciones, pero hoy se mueve más por la incertidumbre propia del contexto de elecciones y la mayor incertidumbre de gane quien gane que va a ocurrir con el país. Esto necesariamente generará fuertes fluctuaciones del tipo de cambio paralelo independiente de las medidas que tome el actual gobierno”, explicó a este diario Federico Pagano, gerente de Montemar.

Para José Vargas, en tanto, el mercado ya ha generado “microdevaluaciones”, más allá del congelamiento que definió el ministro de Economía, candidato a presidente. “La devaluación tan grande y sin sentido de agosto, se tradujo en una inflación que superó el 16%, porque devaluar sin ningún programa económico tiene un altísimo costo”.

“Esto ya estaba anunciado, es el sistema crawling peg que ya venía realizando el Banco Central mucho antes de las PASO, con el nivel de atraso que tiene el tipo de cambio oficial es prácticamente insignificante, pero lo que busca el Gobierno es no quedar tan atrasado teniendo en cuenta los niveles de inflación, no está en los valores de septiembre, buscan acortar posiciones desde ese punto de vista. Para el mercado, esta totalmente descontado, porque no es algo sorpresivo y de manera brusca”, sumó el titular de la consultora Evaluecon.

De igual manera, el Banco Central presentó las proyecciones de 38 participantes, entre los que se cuentan 25 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de Argentina.

De acuerdo con los especialistas, el tipo de cambio nominal cerrará noviembre en $381,80 por dólar. Se trata del tipo de cambio que, volvió a devaluar el Gobierno. Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable en el pasado estimaron que el tipo de cambio nominal promedio para noviembre se ubicaría en $404,80 por dólar.

Y el resto de los dólares, ¿qué dice el mercado?

La cotización que escapa a los controles del Banco Central, aunque se ve influida por ella, si se considera como base al “dólar mayorista” es la del Mercado Electrónico de Pagos o “dólar MEP”, y en este sentido, quien habló al respecto fue Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, Agente de Liquidación y Compensación (Alyc), aunque fue sincero, en cuanto al posible riesgo:

“Nadie tiene la más remota idea de que va a pasar el fin de semana. Lo único que podemos hacer como inversores es controlar y limitar el riesgo de nuestros portafolios. No asuman más riesgo del que están dispuestos a correr, hay 3 días todavía para ordenarse”, señaló.

En principio, el dólar MEP subió casi un punto, y se vende en $876,24 y se compra en $875 ($7,18↑), en promedio.

