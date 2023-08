Dólar hoy después de las PASO, ¿a cuánto cotiza este 14 de agosto?

Este lunes 14 de agosto, el dólar oficial se vende en $ 523,95 con todos los impuestos asociados, en el promedio de bancos.

En las calles, este inicio de semana será clave para empezar a entender la reacción de los mercados frente al candidato más votado en las PASO nacionales, el libertario Javier Milei.

Aunque se trata de un mercado ilegal, es muy visitado y allí marcan la oferta y la demanda, y hasta el último viernes se vendió en $607, y se compraba en $595. Este lunes, en cambio, la divisa comenzará a venderse y comprarse, a partir de las 10 horas, bajo un nuevo esquema de especulaciones.

Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza

Compra: $ 283,83

Venta: $ 300,83

Dólar “ahorro” y “dólar tarjeta” antes de los u$s 300: $ 526,45 (con el 30% impuesto País y 45% de Adelanto a Cuenta) Dólar “tarjeta”, después de los u$s 300: $ 601,66

Recordemos que el “dólar ahorro” tiene limitaciones, se puede comprar sólo hasta u$s 200 al mes, por lo que con el inicio de cada mes, se habilita un nuevo cupo, y los gastos con tarjeta de crédito afectan ese límite mensual. Así, por ejemplo, si un ciudadano gastara u$s 500 con tarjeta, no podría volver a comprar dólares por dos meses, y al tercero, solo podría adquirir u$s100.

Para saber si una persona está habilitada para la compra de dólares, se puede descargar la certificación negativa:

Además, recibir cualquier tipo de subsidio, incluido el de las tarifas de servicios públicos (luz y gas), excluyen a sus beneficiarios de la compra de dólares, lo mismo sucede con la Nueva Moratoria (los jubilados por moratoria no pueden comprar dólares). Lo mismo sucede con los créditos Anses.

¿Cómo comprar dólares de forma legal y por menos?

Para iniciarse en el mundo del “dólar bolsa”, se requiere abrir una cuenta comitente (se puede realizar completando algunas consultas desde el apartado de “inversiones” de todos los bancos), u operar a través de páginas web certificadas por la Comisión Nacional de Valores, como InvertirOnline, eToro, Balanz o BullMarket (entre otras).

Cotización del dólar MEP:

Compra: $549,83

Venta: $558,74

Si se opta por operar a través del banco en donde ya se tiene cuenta, la compra de dólares se realiza de la siguiente manera:

1-Ingresar al apartado de Inversiones (después de las 11hs de cada día hábil), y abrir una cuenta comitente.

2-Realizar una “nueva inversión”

3-Optar por la opción “bonos y acciones”, y dentro de estas, títulos que se compren en pesos y se vendan en dólares, como puede ser “AL30 - BONO REP.ARGENTINA USD 2030″.

4-La “moneda de operación” será pesos.

5-Seleccionar el “plazo de liquidación”, es recomendable la opción “contado inmediato”.

6-El monto a invertir se puede ingresar en nominales (cantidad de títulos a adquirir), o en pesos.

7-Seleccionar el “precio límite” al que se desea operar, o la opción “operar a valor de mercado”, garantiza que la operación se realizará.

8-Luego de completar la operación, habrá que esperar un día para poder vender los títulos y un día más para que los dólares se acrediten en la cuenta de quien efectúa la operación.

