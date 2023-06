Qué vino argentino toman en “Sex and the City” y qué le causa a la protagonista

El primer capítulo de la esperada segunda temporada de “And just like that”, la secuela de la aclamada serie de los ‘90 “Sex and the City”, muestra a una de las nuevas protagonistas, Nya Wallace (interpretada por Karen Pittman), bebiendo una copa de Malbec en un bar… En realidad, dos, lo que causa que no pueda concentrarse tanto en el libro que quiere leer.

La serie que atrapó a miles de mujeres en todo el mundo, mostrando el glamour de Nueva York y los encuentros y desencuentros amorosos de las protagonistas, siempre sostenidas por su amistad, volvió a las pantallas con algunos cambios. Además del paso ineludible del tiempo en los personajes (y las actrices y actores), hubo incorporaciones de otros -Sarita Choudhury, como Seema; Nicole Ari Parker, como Lisa; y Karen Pittman, como Nya- y la ausencia, que no dejaron escapar los fanáticos, pero tendrá solución en esta segunda temporada, de la intensa Samantha Jones (Jim Cattrall).

Quienes siguieron cada uno de los capítulos de la serie original -y las dos películas- saben que a las chicas les gustaban los tragos vistosos y el ineludible Cosmopolitan, pero que también se las podía ver disfrutando de una copa de vino. La segunda temporada no es una excepción y Nya -una profesora de Derecho- aparece en la barra de un bar, terminando una copa mientras lee un libro.

Sex and The City

“Cantinero, quiero lo que ella está leyendo”, lanza un hombre, que se acerca a la barra. Y agrega, ya para Nya, que el libro debe ser interesante. Ella responde que ese autor siempre lo es y completa: “Y como es mi segunda copa de Malbec, ya no me puedo concentrar”.

“And Just Like That…”, la ingeniosa continuación de Sex and The City (Prensa HBO).

Se sabe que el varietal ícono de la provincia se ha ganado un lugar en el mundo y es uno de los principales atractivos para quienes vienen a conocer Mendoza desde distintas latitudes. También, que esa preferencia se ha dejado ver más de una vez en la pantalla y, ahora, fue el turno de la continuación de “Sex and the City”, “And just like that”.

Los vinos de Sarah Jessica Parker

La actriz Sarah Jessica Parker no sólo da vida a Carrie Bradshaw en las seis temporadas y dos películas de “Sex and the City”, y en la nueva “And just like that”, sino que también es una de las productoras ejecutivas de la serie. Pero, además, en 2019, decidió incursionar en el mundo del vino.

Junto con la bodega neozelandesa Invivo Wines, Parker lanzó dos etiquetas, una de sauvignon blanc y otra de un rosé, con la marca “Invivo X SJP”, que no sólo ha recibido muy buenas críticas, sino que también ha ido ganando mercado en Estados Unidos, a un ritmo mucho más rápido que el promedio para estos tipos de vino.