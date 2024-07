Bonarda: ¿Tiene potencial para enamorar a los consumidores?

A pesar de ser la segunda variedad tinta plantada en Argentina, solo superada por el Malbec, la Bonarda aún no ha logrado conquistar el paladar de los consumidores de tintos. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en 2022 la Bonarda registró un total de 17.448 hectáreas cultivadas, lo cual representa el 8,4% del total de vid del país. Su presencia se extiende a 14 provincias vitivinícolas, con una concentración significativa en Mendoza, especialmente en los departamentos de San Martín, Lavalle, Rivadavia y San Rafael.

Se sabe que históricamente, la Bonarda ha sido utilizada en Argentina como base para vinos tintos comunes, gracias a sus altos rendimientos por hectárea y su sobresaliente aporte de color, según explican desde el INV. Aunque esta variedad posee una gran aptitud para mejorar vinos de corte, especialmente en combinación con el Malbec.

Sin embargo, a pesar de estas cualidades, la Bonarda no ha logrado despegar entre las preferencias de los consumidores. Esto plantea una pregunta: ¿por qué un varietal con tanto potencial aún no ha alcanzado el reconocimiento que merece? ¿Por qué no enamora?

La respuesta podría estar en la falta de promoción y la necesidad de una mayor inversión en investigación y desarrollo. Mientras que el Malbec ha sido impulsado tanto a nivel nacional como internacional, la Bonarda ha quedado en un segundo plano, muchas veces relegada a su papel como segundo en los cortes.

Desde hace un par de años, y traccionado por los municipios y bodegas de la zona Este, se busca poner en valor el varietal mostrando qué se puede hacer y las variantes que pueden aparecer si se trabaja correctamente. Durante la primera semana de agosto se pondrá en marcha una promoción para el varietal, que puede convertirse en emblema de este lugar. Actividades se llevarán adelante en distintos puntos de la provincia.

Es crucial que las bodegas y los productores comiencen a apostar más decididamente por esta variedad. La Bonarda tiene el potencial de ofrecer vinos de alta calidad, que pueden sorprender principalmente por su versatilidad.

En un contexto donde el Malbec lidera, esta puede ser una interesante variedad para acompañar, presentándose como una opción atractiva, además de mostrar el protagonismo de otras zonas vitivinícolas de la provincia.