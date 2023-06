Inversiones VIP en Mendoza: este año se sumarán opciones “all inclusive” y “de especialidades”

El comercio, la gastronomía y el turismo, todavía tienen espacio para crecer en Mendoza y más si se toma en cuenta que en las últimas semanas, las empresas han realizado importantes anuncios de inversión que involucran, la apertura de restaurantes, tiendas físicas para la venta de pasajes y paquetes turísticos y ahora dos nuevos centros comerciales con fuerte impacto gourmet.

Además, antes de cerrar el año, Palmares inaugurará un espacio de oficinas que promete ser una opción muy tentadora para pequeñas empresas y profesionales, y se prepara para recibir marcas internacionales en el mall, además de otras novedades.

E igualmente, desde el Mendoza Plaza Shopping anunciaron aperturas, renovaciones y nuevos espacios dedicados a la tecnología.

Asimismo, marcas ya instaladas, lejos de retraerse, comenzaron a renovar y ampliar sus espacios para ofrecer nuevas experiencias a sus clientes. Y finalmente, se consolida el concepto “all inclusive”, asociado a torres o barrios con unidades habitacionales que deben estar conectados con el esparcimiento, el deporte y también los espacios de compra.

Los nuevos “shoppings” del Grupo Cioffi

La Barraca Mall quedó chica para el interés que despierta, “hoy está al 100% de ocupación”, y sus propietarios empezaron a gestionar un nuevo Market, en calle Las Cañas (frente a ese shopping), para sumar locales gastronómicos y de otros servicios, y ampliar el estacionamiento del Mall, con su entrada específica, y en el futuro, “un micro que lleve a la gente hasta el centro comercial”.

Asimismo, en la Capital, en los próximos días abrirá sus puertas Mercado Moreno (Mariano Moreno al 500), un mercado gastronómico al mejor estilo Eataly y Chelsea Market de New York o el Mercado de la Ribeira en Lisboa. El mismo, contará con más de 20 espacios gastronómicos, todos con un concepto diferente, pero en su mayoría, posee un principio de identidad, el de promover los “Productos Mendocinos”.

Romina Schvartzman, gerente retail de Grupo Cioffi, a cargo de ambos proyectos, le contó a diario Los Andes, que se tratará de un “espacio gastronómico con cafés, cervecerías en planta baja y en planta alta, puestos gastronómicos para llevar o comer ahí, distinto a un patio de comidas, por tener un perfil más gourmet, y sumar también puestos de venta de productos gourmet”.

El mercado estará distribuido en tres áreas principales; un espacio exterior compuesto por; Café Calvi, que desembarca a través de una idea innovadora, donde realizará tostado del café en el lugar con baristas especializados; Pizzería Popular, reconocida marca cordobesa, que hoy es una de las favoritas de los mendocinos, y un supermercado exprés; rodeados de espacios verdes, pérgolas naturales y fuentes de agua.

Como se explicó además, el cuerpo central en planta baja, estará compuesto por restaurantes y bares; Dux Fuegos y Cervecería Lúppolo, entre otros. Y en planta alta se desarrollaran más de 16 puestos de gastronomía en sus diferentes variedades, para comer en el lugar o take away; algunas de las marcas son; Aloz Sushi, Cielito, Innamorato, The Garnish Bar, El Faro by Mariano Concina, Entre Dos, Alcayota, Burguero, La Torinesa, Despensa Campesina, Wine up, Mate Andes etc.

Además, según contó Schvartzman, se conectará directamente con la Torre Leloir, “que hoy en día está con mucho turismo”, sumándose además, el propósito de promover Mendoza y sus productos.

Torre LELIOR, ubicada en calle Moreno de Ciudad. Foto:José Gutierrez / Los Andes

El concepto “All Inclusive” para la vida diaria

Quizás los barrios privados fueron los primeros en innovar en esta tendencia, sumando espacios de recreación y deporte, además de mercados completos a las afueras de los mismos para que no sea necesario trasladarse más que a unas cuadras de casa para obtener todo lo necesario para el día a día (guarderías y academias de idiomas incluidas, en algunos de ellos). Lo cierto es que, en cualquier caso, los desarrolladores ofrecen conceptos cada vez más completos a sus clientes, y ya no solo viviendas bien ubicadas.

Es el caso de la Torre Leloir, que como mencionamos, se completa con el mercado o nuevo shopping que se ubicará en el centro mendocino.

La misma, cuenta con una amplia variedad de opciones para quienes decidan vivir allí: departamentos de tres, dos y un dormitorio, hasta exclusivos Pent houses de 4 dormitorios. “Cada unidad ha sido cuidadosamente diseñada y ofrece la opción de contar con un balcón con vistas panorámicas de la ciudad y las majestuosas montañas. Además los departamentos cuentan con ventanales 360º para que te sientas dentro del Parque”, aseguró Gisela Scerbo, la arquitecta del proyecto.

A su vez, la Torre Leloir ofrece a sus residentes un amplio solarium, gimnasios con aparatos aeróbicos y de peso, salón de boxeo y cancha de squash, cancha de básquet, sala de relajación y yoga, así como también un moderno SPA. “Es así como el primer All-inclusive de Mendoza se convierte en un refugio de bienestar, descanso, renovación y diversión”, aseguran.

Para aquellos que disfrutan de la socialización y los momentos de ocio, ofrece una sala de juegos y de cartas, un microcine, una sala de música y un salón de usos múltiples y un salón de té. Estas instalaciones están diseñadas para brindar a los residentes diversas opciones de entretenimiento, sin tener que salir del complejo.

“Go East”, las nuevas inauguraciones de Gimenez Rilli y un megaproyecto

“Nosotros estamos inaugurando dos nuevos lugares: Paseo Las Tacas y Pueblo Nuevo Camp”, confirmó Juan Manuel Giménez Rilli, uno de los dueños de la empresa responsable de Las Cortaderas, entre otros emprendimientos que buscan sumarle valor a la zona Este de la provincia.

Sus emprendimientos responden al concepto de “comunidad integrada”, es decir, de crear sentido de pertenencia no solo para los nuevos habitantes, sino con el entorno, y en este marco es que contó que “Paseo Las Tacas”, que, justamente se encuentra a las afueras del barrio Las Tacas I y II (Coquimbito, Guaymallén), incluye 15 locales comerciales, en donde se destacan marcas como Hipólito, Soppelsa y el GYM del Origen, que permanece abierto las 24 horas y el mercado de alimentos.

De igual manera, actualmente están trabajando en la construcción de 35 locales en El Bosque (Don Bosco y Ruta 50 de Rodeo del Medio).

Pero además, para el 2025, estaría lista la gran apuesta de Gimenez Rilli, que es “Pueblo Nuevo Camp”, un predio deportivo con espacios de entretenimiento para los propietarios de los barrios de la empresa e incluirá: canchas de futbol 5, de fútbol 11 (medidas FIFA), un quincho para eventos, una sala de prensa, una cantina, vestuarios y camarines, estacionamiento privado, y un espacio de juegos infantiles.

“El predio aloja un centro de entrenamiento recreativo y deportido. El concepto está alineado a los servicios que ofrece Gimenez Rilli desde sus desarrollos: integridad, calidad y seguridad. Pueblo Nuevo Camp se transforma en el sitio que alberga todas las escuelas de fútbol de Gimenez rilli, siendo sede también de grandes torneos amateur de la provincia, como también la posibilidad de alquilar el predio para cualquier tipo de evento”, según se describe el proyecto.

Pueblo Nuevo Camp: "Es un predio deportivo con espacios de entretenimiento para los propietarios de los barrios de Giménez Riili" (Proyecto en construcción)

Las novedades en los centros comerciales “tradicionales” de Mendoza

Andrés Zavattieri gerente del Mendoza Shopping, resumió las últimas novedades, lo que ya puede verse en el centro comercial y lo que vendrá:

“Farmacity Look se muda a un local de 120 m², con una propuesta más amplia en productos. Cristobal Colón amplia su local en la misma posición generando 100mts más de local para la experiencia de sus clientes”, señaló.

Además, recordó que abrió Levis, “con muchas novedades y línea completa de colección”; Gola realizó una apertura antes del Día del Padre, con toda su línea de indumentaria y calzado; y Selú abrió su propuesta con la colección de ropa interior de las marcas más reconocidas del mercado.

Por otro lado, en el mes de junio también llegó “Start tecnología” con una propuesta de mucha variedad en un local de más de 200mts; la Cardeus abrió su nuevo local de 160mts; y también realizo apertura un local exclusivo de Quicksilver. Se está ampliando Tecnocompro. Cloter se mudó a una nueva posición con nueva imagen”.

Por otro lado, adelantó que, en el mes de julio estará llegando al Shopping, PUPPIS tienda de Mascotas en el sector cercano al supermercado, ocupando los locales que tenían D Store que se mudó a un nuevo local y tanto Open 25 Quiosco cómo Cómodo invirtieron para renovar imagen.

El Shopping apuesta por las renovaciones y más tecnología

Algo similar sucede con las marcas que se alojan en Palmares Open Mall, en la última semana abrió Style Store, se espera un ampliación y reforma de Farmacity, al igual que sucedió con la perfumería Juleriaque.

Pero, según contó Diego Lago, gerente del mall, se esperan nuevas sorpresas: “Ingresa Motorola, Samsung, y en los próximos meses, en lugar del stand de Swaroski, los fanáticos de la marca se van a encontrar con un local con nuevas vitrinas y una imagen renovada (se espera la aprobación desde Suiza para los últimos detalles). Se sumaron más opciones también en equipajes y marroquinería, también.

Asimismo, “en 15 días, en donde antes estaban Yenny y Arredo” (en la parte exterior del mall), inaugurará Le Pain Quotidien”. Se trata de la cadena internacional de panaderías-restaurantes (vende productos de panadería, pan, ensaladas, sandwichs, bebidas y tartines).

“Solo el salón tinee 150 mtrs”, señaló Lago, por lo que se espera que llame la atención la apertura de dicho comercio.

Palmares Open Mall inaugura locales, recibirá a firmas internacionales y se prepara para la apertura de su espacio de oficinas

Las nuevas oficinas para profesionales de Palmares

“El edificio de oficinas va a estar listo este año, son 3.500 m² y se podrá optar por oficinas desde 60 m², hasta plantas libres de 500 m2″, explicó Diego Lago.

Es que, el proyecto se encuentra en una etapa de “revestimientos”, se están afinando los detalles y pronto se van a poder usar sus oficinas, áreas comunes, salas de reuniones. “Va a ser un edificio para profesionales y pequeñas empresas”, destacó el gerente de Palmares.

Un mercado de compras y gastronomía en los ex talleres de Pescarmona

Cuando, en los ‘70, Impsa se muda al carril Rodríguez Peña, el amplio predio que los talleres metalúrgicos ocuparon en pleno corazón de Godoy Cruz quedó semi abandonado. La familia Pescarmona ideó un nuevo uso para ese espacio, que combina un mercado de productos frescos y gastronomía, un edificio de oficinas y departamentos residenciales. La primera etapa de ese ambicioso proyecto, el mercado Planta Uno, inaugura el mes que viene.

Al ingresar por Ceretti -tendrá entradas por esta calle, por Colón y por Hualpa- se pasa a través de una amplia nave industrial amarilla, en la que todavía se aprecia el puente grúa original (de 1975) en uno de los extremos, y se llega a las tres naves más pequeñas, donde, en pocos días, los mendocinos podrán acceder de una variada propuesta para realizar sus compras cotidianas, disfrutar de un café, una pizza, un vino o sentarse en una mesa a compartir diferentes opciones gastronómicas.

A fin de año abrirá un centro comercial en los ex talleres de Pescarmona

Franquicias y gastronomía de lujo en pleno centro

Por otro lado, en el microcentro mendocino, más precisamente en Calle San Martín, a metros de peatonal, abrirá el café Fran, un premiado café de especialidades que ocupará espacios vacíos en la Galería Piazza hacia el mes de octubre; y una cuadra antes, en donde estaba el restaurante del ACA, la palabra “Aromas” anuncia la próxima apertura de otro café, y en la planta alta del edificio, un gimnasio.

Pero quizás lo que más sorprendió a los mendocinos, fue el anuncio de que la hamburguesería Mostaza sumará un nuevo local, esta vez, en San Martín y Catamarca, en donde operaba una tradicional casa de cambio. La fecha exacta no se conoce, pero ya se está trabajando en acondicionar el local.

Dos hoteles 5 estrellas se suman a la oferta de alta gama en Mendoza foto: Mariana Villa / Los Andes

El sector hotelero apuesta por Mendoza

Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina en Mendoza, celebraron que “el proyecto Huentala” está entre sus asociados, y que con este serán 15 los hoteles de que “representan la alta gama de Mendoza”. Si bien reconocen que hay más hoteles de lujo en Mendoza, no todos están asociados a AHT, y dos proyectos más que están en cartera, por parte de grandes grupos inversionistas, también cumplirían con todas las características para sumarse.

Es que Mendoza celebra un nuevo hito para la oferta turística. Muy pronto, de la mano del grupo Huentala Inversiones Hoteleras, abrirá el hotel temático de su línea Curio Collection by Hilton, y se conectará con el Sheraton y el Huentala Hotel, para ofrecer más de 350 habitaciones en una misma cuadra. En concreto, con un nuevo Hotel-Bodega, la marca Hilton desembarca en Mendoza en pleno centro (calle Primitivo de la Reta al 1000, junto al Huentala Hotel) con la idea de ofrecerle a sus huéspedes la posibilidad de “explorar el proceso de vinificación de la bebida nacional; gracias a que dentro del mismo también operará la bodega Huentala Wines, que tiene sus viñedos en la prestigiosa región de Gualtallary en el Valle de Uco”.

También en plena ejecución, se encuentra el hotel de tres estrellas con capacidad de 70 habitaciones, que se ubicará en el ala Sur de la Terminal de Ómnibus. Está previsto que entre septiembre y octubre se inaugure el nuevo edificio para albergar a los turistas que quieran estar cerca de la estación de colectivos.

Y para cerrar, Howard Johnson invertirá 24 millones de dólares: terminará el hotel de San Rafael y construirán otro en Luján

La cadena hotelera más grande del país, quiere llegar a marzo del 2024 con el hotel terminado en San Rafael y están a un paso de firmar el contrato para iniciar el proceso de construcción también en Luján, del que será el segundo hotel de la cadena en la provincia.

En ambos casos, el enfoque que tendrán los hoteles en la provincia estará dirigidos principalmente a los dos grandes segmentos del mercado turístico: el turismo convencional y el turismo corporativo.

