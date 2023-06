Un gigante de la comida rápida debutará en el centro de Mendoza: qué marca es y dónde estará

Una reconocida cadena de comida rápida nacional pronto tendrá un local en la city mendocina. Los trabajos de remodelación avanzan en el salón, de la esquina de Av. San Martín y Catamarca, donde antes operaba una tradicional casa de cambio. En los últimos años la marca, que nació en 1998 en el patio de comidas de un shopping en Adrogué, se ha transformado en el segundo jugador de la industria y para apuntalar su crecimiento Mendoza no escapa a sus planes.

Como parte de la política de expansión que implemente Mostaza, con sucursales propias y también de la mano de las franquicias, la cadena de fast food ya cuenta en el Gran Mendoza con cinco puntos de venta: Mendoza Plaza Shopping, La Barraca Mall y Dorrego Mall, en Guaymallén; Arena Maipú y también en el strip center Terra Malva, en Luján de Cuyo. A los que se le sumará, muy pronto, una marquesina de la “hambueguesa con M mayúscula” en el centro mendocino, al lado de su principal competidor McDonald`s.

Cambio Santiago fue parte del mercado cambiario local durante cuatro décadas, en sus pizarras se leía la cotización oficial del dólar en la City mendocina.

En julio de 2022, Mostaza había inaugurado 27 sucursales en distintas puntos del país, entre ellos el primer local con el formato all in one (atención presencial, “auto mostaza”, delivery y take away) en Mendoza, sobre la Av. Hipólito Yrigoyen de San Rafael. Proyectando entonces sumar más de cuatro nuevas aperturas en la región Cuyo durante los próximos 24 meses. Los trabajos en el salón vidriado del centro mendocino no se detienen en sus dos plantas. “Aquí va a estar Mostaza”, responde uno de los albañiles al ser consultado.

Pablo De Marco, Director de Expansión y Desarrollo de Mostaza, en aquel momento había comentado que “Mendoza es una provincia de gran relevancia para el desarrollo del Plan de Expansión de la marca, no solo por nuestra presencia actual, sino por la oportunidad de seguir creciendo en la región. A través de la apertura de nuevas sucursales, buscamos ampliar nuestra cobertura y generar trabajo”.

Parece que el día de apertura de la sucursal centro, proyectada en 2022, está cada vez más cerca y hay varios indicadores que demuestran que será así. Al menos 10 personas están levantando los pisos y comenzando con los trabajos de obra gruesa de remodelación del salón, además se despejaron los vidrios de la segunda planta. Una vez inaugurado el local, la casa de hamburguesas convivirá -en menos de dos cuadras- con McDonald’s y Burger King.

Uno de los objetivos conocidos de la cadena de comida rápida era una inversión estimada de 30 millones de dólares, para 2022 y 2023, buscando ampliar con 70 locales más su red de venta y la creación de unos 2.000 nuevos puestos de trabajo. En las últimas semanas se difundió un comunicado en la que se ofrecía cubrir 700 vacantes con jóvenes menores de 21 años en el marco del programa “mi primer empleo”.

Concluida la obra, Mendoza igualará el total de siete hamburgueserías que había en la Región Cuyo a mediados de 2022, empleando a más de 300 personas.

De los 700 puestos de trabajo, para cocina o atención al público, 500 corresponden a Buenos Aires mientras que los restantes se distribuyen entre las distintas provincias, incluida Mendoza. Desde la compañía se prevé inaugurar 100 tiendas para 2024, lo que representará la creación de más de 4.000 puestos de trabajo directos. En el plazo de un año, con la inauguración del local del centro, Mendoza igualó el total de 7 hamburgueserías que había en Cuyo a mediados de 2022, empleando a más de 300 personas en forma directa.

Una esquina en la city

El local vidriado, de corte moderno, que se está remodelando pertenecía a la casa de Cambio Santiago. Negocio que en 2021, como un efecto residual de la pandemia, después de casi 40 años de actividad en la compra y venta de moneda extranjera cerró sus puertas. La firma, que también viajó como publicidad de autos de carrera, el 21 de octubre de 2021 dejó de ser un operador oficial (agente cambiario) habilitado por el Banco Central.

Las restricciones en el mercado cambiario, por un lado, y la falta de turistas, por el otro, debido a los controles sanitarios, fueron una combinación letal para esta sociedad anónima mendocina que tenía cuatro locales: San Martín y Catamarca, San Rafael, Chacras de Coria y en la capital de San Juan; generando empleo para más de 34 personas.

Los altos costos operativos (solo la licencia como operador oficial ante el Banco Central implicaba un coste de U$S 1.000 mensuales) y los bajos ingresos, producto de los límites que fijó el Gobierno al ejercicio de compra-venta de moneda extrajera, llevaron a los responsables de Cambio Santiago S.A. a tomar esta decisión que afectó a la city mendocina.