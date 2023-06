Cómo preparar los 4 tragos más famosos de Hollywood para este finde XXL.

No hay noticia mejor que la de saber que se aproxima un fin de semana largo; ideal para descansar y resguardarse del arrasador frente frío que hace que salir de casa sea todo un desafío. Pero como también es una excelente oportunidad para reencontrarse con amigos, te traemos la receta de 4 tragos icónicos de las series y películas más famosas de todos los tiempos para que prepares y te diviertas con ellos.

Te traemos la receta de 4 tragos icónicos de las series y películas más famosas de todos los tiempos para que prepares y te diviertas con amigos.

¿Quién no ha visto El Padrino o reconoce a alguna de las actrices de Sex and the City cuando la ve en otro film? Estos proyectos marcaron a varias generaciones enteras por su trama y estilo; y hoy en día, son considerados verdaderas joyas del mundo del cine y las series.

Los tragos más famosos de Hollywood.

Pero siempre que una audiencia se enamora de lo que ve, presta atención a cada mínimo detalle y lo recuerda minuciosamente. Así es como los cocteles que aparecen en películas como Si tuviera 30 o James Bond se convirtieron en íconos memorables de sus historias.

Los cocteles que aparecen en películas como Si tuviera 30 o James Bond se convirtieron en íconos memorables de sus historias.

Es así que en esta nota, te contamos la receta de 4 tragos que seguro escuchaste nombrar alguna vez para que te relajes y diviertas este merecido fin de semana largo.

Los 4 tragos de películas y series con su receta

Nos inspiramos en la revista Elle Argentina para mostrarte la la forma de hacer estos 4 tragos deliciosos y súper fáciles de lograr. Podes seguir la receta tal cual, o hacer una reversión a tu gusto.

1. Vesper Martini de James Bond

El Vesper podría decirse que es creación de James Bond en la novela de Ian Fleming “Casino Royale” y su nombre se debe al personaje femenino principal de la novela: Vesper Lynd. Contiene:

Los tragos más famosos de Hollywood: Vesper Martini de James Bond.

60 ml de Beefeater

20 ml de Absolut Vodka

10 ml de Lillet

Piel de limón (decoración)

Una vez que tenés todo listo, batí y servilo en copas de cocktails. Podes decorarlo con piel de limón que le da el toque ácido final.

2. Cosmopolitan de Sex and the City

Este trago es ideal para pasar una noche con amigas inolvidable. A lo largo de sus 6 temporadas y 2 películas, Carrie, Kim, Charlotte y Miranda hicieron de este trago su insignia personal. Contiene:

Los tragos más famosos de Hollywood: Cosmopolitan de Sex and the City.

45 ml Absolut Vodka

20 ml Triple Sec

20 ml jugo de lima

20 ml jugo de arándanos

Batilo y servilo en la copa que más te guste. Es ideal para tomarlo bien frío ya que tiene un toque dulce simplemente delicioso.

3. Banana Daiquiri de El Padrino II

Una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. El Padrino es considerada por muchos como una verdadera obra de arte. Este trago surge de la escena donde Michael Corleone con su hermano Frodo se encuentran en La Habana para representar a la familia en sus negocios. Es allí cuando llaman al mozo y Frodo pide un Banana Daiquiri: “¿Cómo se dice Banana Daiquiri en español?” - “Banana Daiquiri”. Vas a necesitar:

Los tragos más famosos de Hollywood: Banana Daiquiri de El Padrino II.

45 ml Havana 3 años

10 ml Triple Sec

45 ml Jugo de lima o limón

20 ml Almíbar Simple

1 Banana

La lima le da un toque ácido que combina muy bien con el dulzor de la banana y el almíbar. Podes batirlo todo en licuadora y servirlo donde más te guste.

4. Piña Colada de Si tuviera 30

Esta película es una joya de la cultura pop de los años 2000. Trata la historia de Jenna, una niña que en su cumpleaños número 13 pide el deseo de convertirse en una adulta y se le cumple de la noche a la mañana. En una escena, la Jenna de 30 años sale a bailar y pide este famoso trago. Para una clásica piña colada vas a necesitar:

Los tragos más famosos de Hollywood: Piña Colada de Si tuviera 30.

45 ml Malibu Original

60 ml Jugo de ananá

90 ml Leche de coco

Agregale un poco de hielo y mézclalo todo en batidora para que te quede con la espumita por encima. Podes decorarlo con rodajas de ananá.

¡Y listo! Ya tenés todo lo necesario para preparar estos famosos cocteles y romperla este fin de semana largo con todos tus amigos. Recordá beber con moderación y si lo vas a hacer, no manejes.