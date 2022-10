Mejor que un plazo fijo: cómo ganar de manera legal $10.000

Tipo de renta: el FCI de Mercado Pago no ofrece una renta fija, a diferencia del plazo fijo. Los porcentajes de rentabilidad de los fondos son estimaciones, lo que no implica que efectivamente se cumpla. En cambio, el plazo fijo tradicional tiene un piso de 75% anual, de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Riesgo del capital: en los plazos fijos, el riesgo asumido es casi nulo, ya que, a pesar de que la entidad financiera quiebre, el BCRA cuenta con un seguro en caso de que la empresa no pague. En tanto, FCI no es un depósito, por lo que no cuenta con dicho seguro, aunque están regulados por la Comisión Nacional de Valores.