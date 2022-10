El dólar oficial bajó en Mendoza y el blue arrancó el jueves sin cambios

Algo que hace mucho tiempo no se veía en la cotización del dólar sucedió este jueves 27 de octubre. Es que el promedio en los bancos de la denominación oficial retrocedió algunos centavos respecto a su precio en la jornada del miércoles y pasó de $162,05 a $161,87. Así, varias cotizaciones arrancaron la jornada a la baja, ya que sobre ese valor se calculan tobos los impuestos que configuran el precio del resto de los segmentos, donde llega duplicar ese valor.

Por su parte, el mercado blue, que es una cotización ilegal y paralela, mantuvo su valor respecto al cierre del miércoles, cuando había perdido $1 respecto al martes, y arrancó el día en $288 para la compra y $293 para la venta.

¿Cuánto se paga por un dólar en los bancos?

En el mercado oficial, la divisa se vende en $267,08 (con impuestos incluidos) en el promedio de bancos. Antes de impuestos, cotiza en $153,57 para la compra y $161,87 para la venta, y esta es la base para ajustar el resto de los tipos de cambio a los que realmente acceden los ciudadanos.

Así, con el impuesto País (30%), queda en $210,43, y con el “adelanto a cuenta de Ganancias y Bienes Personales” (35%) el llamado “dólar solidario” o “dólar ahorro” cierra en $267,08. Ese último adelanto luego se puede deducir del pago de dichos impuestos, o reclamar una devolución a valores históricos (es decir, sin tener en cuenta la inflación).

¿Cómo comprar dólar oficial?

Para lograr comprar “dólar ahorro” se debe cumplir con varios requisitos, y la última restricción anunciada es que quienes reciban subsidios energéticos no podrán adquirir la moneda extranjera (se puede renunciar al subsidio).

Para saber si se puede, la persona puede ingresar a www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa. Una vez en el sitio debe anotar el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social de la persona. Luego, ya en Mi Anses, hay que dirigirse a “Información personal” y luego a “Certificación Negativa”. El siguiente paso es ingresar la fecha sobre la cual se desea conocer el estado de la situación para la compra de dólares.

Una vez realizados los pasos, el sistema indicará si es posible acceder a la compra de dólares. El mensaje “Denegatoria Certificación Negativa” indica que la persona sí está habilitada a comprar dólares. La validez de la Certificación Negativa es de 30 días.

Dólar para pagar con tarjeta consumos en el extranjero

El dólar tarjeta implica un aumento del 75% del dólar oficial, es decir que este miércoles 26 de octubre vale $283,27 y tiene un límite de pagos por hasta US$ 300. Si se supera ese valor o si se compran ciertos bienes de lujo ya se hablaría de dólar “Qatar”, que incluye: Impuesto PAIS (30%), la percepción a cuenta de ganancias y bienes personales (45%) más la nueva percepción a cuenta de bienes personales (25%), para dar una cotización promedio de $323,74, el doble del oficial a $161,87.

De todas maneras, las emisoras de las tarjetas tienen instrucciones para preferir los pagos en dólares cuando se trate del cierre del resumen. Así, es posible que sea conveniente apostar por otras cotizaciones para adquirir las divisas suficientes para hacerle frente a estos pagos y acceder a una cotización menor.

No obstante, todavía será posible solicitar una devolución en concepto de Bienes Personales o deducirlo del pago del impuesto (para quienes ya, de por sí, tributan en esa categoría). Si se paga directamente con dólares, esa opción no estará disponible, o recaerá únicamente sobre los impuestos que se pagaron cuando se compraron las divisas (el 35% sobre el dólar oficial para la compra de hasta US$ 200).

Dólares financieros, la forma de comprar sin el tope de USD 200

En cuanto a las otras cotizaciones, el MEP o dólar bolsa subió a los $291,28 para la compra y $292,66 para la venta. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) opera sin cambios en los $293,75 para la compra y $317,89 para la venta.

Para comprar dólar MEP existen aplicaciones como “Ualá”, la compra directa de dólar MEP en los bancos, o se puede optar por adquirir títulos que cotizan en ambas monedas (dólar y pesos) y completar la operatoria en el mercado de valores.

Por último, se puede hacer mención al dólar cripto o dólar Bitcoin, que cotiza en $299,83. Ese valor es un -0,30% respecto a las últimas 24 horas, según el promedio entre los exchange locales que reporta Coinmonitor.

El dólar sigue avanzando en Argentina.

Paso a paso, ¿cómo operar dólar MEP?

Según explicaron desde IOL (invertironline alias IOL pesos), el primer paso es transferir el dinero a la cuenta que se haya creado en dicha página, a través del banco.

Una vez que el dinero ya se ha depositado en la Cuenta, ir a Mi cuenta > Operar > Comprar. En “Símbolo” se deberá ingresar el bono en pesos (AL30) y el monto que desea invertir.

Luego, seleccionar “Contado Inmediato”, para que la operatoria se liquide al instante y comience a correr el Parking a partir de ese momento.

En “Monto” se debe colocar la cantidad de pesos que se desea invertir y elegir la opción “Precio de Mercado”. Se deberá confirmar la compra. ¡Y listo!

A partir de ese momento, el inversor tendrá que esperar 1 día hábil de Parking hasta poder venderlos. Luego de ese plazo, deberá acceder a Mi cuenta > Operar > Vender, elegir el “Símbolo” AL30D y seleccionar que la operatoria se realice en “Contado Inmediato”. En “Cantidad” colocar el número de bonos que se desea vender y elegir “Precio de Mercado”. El monto resultante se extraerá a la Cuenta Bancaria en dólares del inversor.

Lo mismo se puede realizar en los bancos de forma rápida con la opción “comprar dólar MEP”, y la entidad se hará cargo de hacer todas las operaciones de compra venta que den resultado a la tenencia de divisas, y lo mismo ocurre con cuentas como Ualá.