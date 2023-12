En medio de la campaña, Massa le giró más plata a la provincia de Buenos Aires que al resto del país

La provincia de Buenos Aires recibió más de la mitad de los fondos que de manera discrecional el Gobierno nacional envío en noviembre a las jurisdicciones del interior en plena campaña electoral.

Este privilegio hacia el distrito bonaerense había sido eje de un fuerte contrapunto la semana pasada cuando el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, le endilgó a su par bonaerense, Axel Kicillof, haberse beneficiado con un “dineroducto” proveniente de la administración central.

El ministro de Economía y ex candidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, encontró en este recurso –Transferencias no Automáticas- la forma de compensar la caída de ingresos que sufrieron las provincias por la reforma del impuesto a las Ganancias.

Los giros del Estado Nacional a las provincias se dividen en Transferencias Automáticas (Ley de Coparticipación y complementarias) y Transferencias no Automáticas (discrecionales del Poder Ejecutivo de turno).

Estudios privados revelaron que las Transferencias Automáticas cayeron 13% en noviembre debido a la eliminación del pago de Ganancias para los empleados en relación de dependencia con salarios brutos hasta $ 1.900.000. Por este cambio, en noviembre la recaudación total de este tributo tuvo una caída de casi 70 puntos porcentuales en relación a la inflación (150% proyectada) que desfinanció a las provincias y desató una andanada de reclamos.

El discurso de Sergio Massa tras ser derrotado por Javier Milei en la carrera hacia la presidencia de Argentina. / Foto: Corresponsalía

Massa suplió esta poda con envíos discrecionales (porque dependen de la firma y autorización de un funcionario) y en el reparto le dio prioridad a la provincia de Buenos Aires donde necesitaba apuntalar su chance electoral.

El total de Transferencias no Automáticas en noviembre ascendió a $ 245.555 millones, que representa un aumento de 226,3% en forma interanual y de 26,5% en términos reales (por encima de la inflación), según un informe de la consultora Politikón Chaco.

Fue el cuarto aumento real consecutivo, que coincide con el tiempo de campaña electoral.

En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, recibió $ 133.583 millones, equivalentes al 54,4% del total, pero lo que es más significativo: si se descuenta la inflación el incremento fue de 64,4% con relación al mismo mes del año pasado.

Politikón Chaco precisó que los diferentes canales por los que les llegó el dinero fueron: Asistencia a Provincias $ 58.887 millones (324,4% real interanual); Fondo de Fortalecimiento Fiscal $ 27.656 millones (cayó 12,9% real. i.a); Fondo Nacional de Incentivo Docente $ 8.857 millones (229,9% real i.a), y un resto sin especificar por $ 38.183 millones (15,9% real i.a.).

Cuando Kicillof recibió la crítica de Cornejo adujo que la provincia de Buenos Aires aporta al sistema de coparticipación el 40% del total y sólo recibe el 22%, pero no hizo alusión a complementos de este tipo.

“Axel no dice que en estos 4 años tuvo un dinero producto de recursos por afuera de la coparticipación”, le achacó el electo mandatario mendocino durante la conferencia industrial que se realizó en Buenos Aires el jueves pasado.

Alfredo Cornejo Gobernador electo por la provincia de Mendoza Foto: José Gutierrez / Los Andes

Muy lejos de Buenos Aires, las provincias que siguen en el listado con mayores giros en forma nominal fueron Santiago del Estero ($ 8.726 millones), Córdoba ($ 8.640 millones), Santa Fe ($ 8.438 millones), La Rioja ($ 8.011 millones), Chaco ($ 7.761 millones), Neuquén ($ 6.236 millones) y Mendoza ($ 6.198 millones).

En el caso de Mendoza, los $ 6.198 millones enviados por el Ejecutivo nacional significan una mejora interanual de 105,7%. La asignación fue la siguiente: Asistencia a Provincias $ 1.200 millones; Fondo Nacional de Incentivo Docente $ 1.140 millones; Aportes del Tesoro Nacional $ 710 millones, y por partidas sin especificar $ 3.148 millones.

Diferente es la percepción cuando la evaluación se realiza “per cápita”. En ese caso, Mendoza se encuentra entre las más perjudicadas con giros por tan solo $ 3.033 por habitante.

Cuando se analiza lo que sucedió en el acumulado de los primeros once meses, el Estado Nacional envío por esta vía a las provincias $ 1,6 billones. Si bien hubo un constante aumento entre agosto y noviembre durante el período electoral en la comparación con el mismo período de 2022 se registró una baja real de 3%. Lo que no se modificó fue la preferencia por la provincia de Buenos Aires que recibió el 45% del total, o sea $ 754.966 millones.

