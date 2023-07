La incertidumbre que genera la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las coberturas ante la inminencia de las elecciones incentivaron el sesgo alcista del dólar que culminó a $ 522 en el mercado informal y por encima de los $ 500 en las opciones bursátiles.

Desde el inicio de la rueda la cotización marginal estuvo sometida a una fuerte demanda y llegó a pedirse hasta $ 525 por un billete, pero finalmente cedió $ 3, avanzando $ 30 en toda la semana.

En tanto, la cotización oficial sufrió una devaluación de 0,25% para ubicarse en 278,47. De esta forma la brecha entre ambas cotizaciones es de 88%.

Las cotizaciones en la Bolsa de Comercio tuvieron la misma tendencia y el MEP avanzando hasta $ 500,4 y el Contado con Liquidación culminó a $ 504,76.

De acuerdo a la información del mercado el BCRA terminó la jornada con compras por U$S 49 millones, pero en la rueda de yuanes totalizó ventas por 1.056 millones.

En tanto, el aporte de los agroexportadores de las economías regionales fue de U$S 9,7 millones, el monto más bajo de la semana en la que totalizó ingresos por U$S 77 millones, y acumula por el programa de promoción de exportaciones US$ 5.571 millones.

El dólar Qatar llegó a un nuevo máximo de $ 555,2 mientras que el turista o tarjeta, aumentó a los $ 486,10.

El ahorro o dólar solidario cerró en $ 458,3, y el mayorista avanzó 30 centavos a $ 264,35 por unidad.

En el Banco Nación la divisa oficial sin impuestos cerró en $ 277, mientras que el promedio en los bancos privados principales fue de $ 276,8.

El dólar blue sigue en alza: cerró a $ 522 y las opciones bursátiles también quedaron por encima de los $ 500. / Foto: EFE

Economía tomó nueva deuda deuda

A su vez, la Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de hoy adjudicó $ 741.515 millones, de los cuáles $ 120.263 millones se computan como nueva deuda.

De esta forma, el Palacio de Hacienda ya tomó nueva deuda por $ 2 billones en lo que va de 2023.

Se recibieron 1.089 ofertas, que representan un valor nominal total de $ 980.634 millones, de los cuales se adjudicó un valor nominal de $ 640.944 millones, que representa un valor efectivo de $ 741.515 millones.

En esta licitación, el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por $ 621.253 millones, por lo que el financiamiento neto mensual alcanzó los $120.263 millones, que representan nuevas obligaciones a futuro.

Este dinero se asigna a cubrir el déficit fiscal.

La próxima licitación tendrá lugar el jueves 27 de julio.

Seguí leyendo