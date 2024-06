Perdió las llaves de su motocicleta después de una guardia pediátrica pero el “buen karma” se la devolvió

Un médico pediatra, que había estado toda la noche en una guardia pediátrica en un hospital de España, se llevó una agradable sorpresa.

A través de su cuenta en X, antes conocida como Twitter, el usuario @MirMierda contó que tras una noche complida se dio cuenta que había perdido las llaves de su motocicleta, una BMW.

“Salgo de una guardia de UCI neonatal horrorosa sin haber descansado apenas nada y cuando me estoy cambiando para irme a casa a dormir por fin, me doy cuenta de que he perdido las llaves de la moto. Lo que me faltaba”, escribió.

Aunque la historia se perfilaba bastante pesimista, sobre el final tuvo un vuelco inesperado que le devolvió la sonrisa al médico. El médico barajó la posibilidad que le hubieran robado la motocicleta, pero cuando llegó al estacionamiento encontró una nota esperanzadora sobre el vehículo.

“Hola compi motero he encontrado tus llaves tiradas en la carretera. Las tengo yo. Estoy en la maternidad. Te dejo mi teléfono, llámame y te las doy, soy Sergio”, citaba el texto.

En otro tweet, el médico contó que se había encontrado con Sergio y lo describió como una buenísima persona.

“Podría simplemente haber pasado del tema, acaba de ser padre. Después de este ´favorazo´ (ya me veía pasándome la mañana en la comisaría sin haber dormido ni 2 horas) ya le he dicho que tiene un pediatra a un toque para toda la vida”, agregó.