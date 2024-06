Explotó la interna de la barrabrava de Godoy Cruz en un nuevo escenario: las redes sociales

Hoy, fue el primero de los dos encuentros que el Tomba tiene que jugar a puertas cerradas, como sanción tras los aberrantes hechos generados por la interna de la barra que obligó a suspender el partido contra San Lorenzo.

El castigo provocó la reacción del mundo Tomba, que apunto sus cañones contra los “dueños del paraavalanchas”; esos que, acorralados por las críticas y las luces (se sabe que al mundo del hampa no le agrada la exposición), iniciaron una insólita guerra de cartas en redes sociales, donde admitieron delitos y complicidad con dirigentes, políticos y policías.

Carta abierta del Rengo Aguilera. / Gentileza.

De un lado el jefe histórico, Daniel el Rengo Aguilera, hoy preso, al igual que su hermano Diego, alias el Asesino. Y Carla, hermana de ambos y señalada como una de las que encabeza el movimiento “rebelde” que suele verse en la popular Sur del estadio provincial cada vez que el Tomba actúa como local.

Además, hay un cuarto protagonista: el Gordo Eze, el hombre que lideró hasta hace poco la tribuna tombina, y que fue acusado de traicionar a los hermanos Diego y Carla, para intentar quedarse con todo. Una trama que expone el lado más oscuro de las hinchadas de fútbol: el de la violencia y los negociados en el tablón.

La publiación de Carla Aguilera. / Gentileza.

El Rengo Aguilera fue el primero que publicó en redes sociales y desató la polémica: “Hoy me dirijo a ustedes ya que la difamación hacia mi persona por aquellos que decían ser mi familia es demasiado intolerante y ustedes tienen que saber la verdad. Como sabrán hace poco tiempo las personas que toman las decisiones en La Banda del Expreso, pusieron al frente de la misma a un desconocido, lo que a mí me parece algo totalmente vergonzoso y una falta de respeto para La Banda del Expreso. Todos sabemos que hace tiempo se está pidiendo un cambio, donde la hinchada y un grupo de barrios están dispuestos a buscarlo, sin violencia y sin perjudicar al club, a lo que les aconsejé y lo voy a seguir haciendo. Por eso quiero decirles que voy a tomar la primera decisión de la cual me hago totalmente responsable y es que en la página oficial de LBDE (La Banda del Expreso), pondré las imágenes y nombres de esos que se hicieron pasar por hinchas y agredieron a los verdaderos hinchas que los enfrentaron en la popular”.

El párrafo, de un texto que sorprende por la “inocencia” de su autor, fue repudiado de inmediato por Carla, hoy procesada por incidentes en el estadio, pero está en libertad. “Vos justamente venís hablar de los colores de Godoy Cruz que yo nací hincha del Tomba no como vos que te tira más los colores de Boca, que venías armando todo esto con la dirigencia y la policía solamente por poder y por la plata. Todo lo que ha estado pasando sos responsable con dirigentes y jefe del operativo amigo del gordo Exe. Desprestiguiaste a la banda del expreso prestando a tus amigos del parque la bandera que tenías en tu casa que te regalaron tus amigos de Chacarita. Yo no hablo por hablar y cuando sea el momento de subir fotos lo voy hacer pero espero nunca llegar a ese momento tan incómodo”.

La publicación de la La Banda del Expreso (oficial).

Así mismo, el hijo menor de Diego (aunque se cree que fue su padre), publicó: “Mandas allanamientos mejor ponete oficial rengo y no sos digno del apellido Aguilera sos un paco un ortiva. Rengo paco deja de victimizarte si el q lleva los problemas a la cancha sos vos la banda del expreso es y va a ser siempre la misma no te olvides q sos lo q sos gracias a tus hnos a los q ahora queres correr batiendole la cana con el gordo Eze y no no hagas subir las fotos del comisario q t firmo la responsabilida de los micros deja de meter al club y dejen dejen de llevar problemas a la cancha”.

La cuarta pata: El Gordo Eze y una declaración insólita

El último protagonista de esa historia, el Gordo Eze, salió a responder porque Carla Aguilera “lo nombró”. Y se despachó: “¿Ahora soy el malo? Bien que cuando estábamos todos manejaban entraditas, todos pedían. El tiempo que manejé yo todos hicieron plata, así que a mí no me nombres, nena. No me hagas decir cosas que no quiero porque si hablamos de plata y esas cosas por acá no sirve. Y a mí al día de hoy los dirigentes me responden el teléfono”.

El Gordo EZE, hasta hace muy poco, el dueño de la tribuna SUR del Malvinas Argentinas. / Gentileza.

Todo lo leído está en manos del fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante el proceso tras la suspensión vs. San Lorenzo y que ya tiene dos detenidos por ese hecho.