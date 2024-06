Lionel Messi, habló a corazón abierto: " No estoy preparado para dejar el fútbol"

Lionel Messi se prepara para una nueva aventura con la Selección Argentina, la Copa América 2024 en que el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará repetir el título obtenido hace tres años, en Brasil, y que se hizo gloriosa continuidad en diciembre de 2022, con el Mundial de Qatar.

"INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB", la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo.



📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

A pocos días del arranque del certamen, en el que la Albiceleste integra el Grupo A y debutará el jueves 20 enfrentando a Canadá, en Atlanta, Messi dio una entrevista para hablar de cómo vive este nuevo tiempo, en el ocaso de su carrera, jugando para el Inter Miami en la MLS.

"Me dió tristeza que Diego no lo haya podido vivir".



Lionel Messi, sobre Maradona.pic.twitter.com/YE4kYBeCdR — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) June 12, 2024

“No estoy preparado para dejar el fútbol, toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota. Disfruto de los entrenamientos, de los días de partido. Siempre da un poco de miedo a que se termine todo”, dice un Messi reflexivo en su charla con ESPN, señal deportiva que lo entrevisto en Miami.

LIONEL MESSI LO MEÓ EN EL SUELO A KYLIAN MBAPPEpic.twitter.com/VthiOpOlb9 — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) June 12, 2024

A un año de su arribo a la liga profesional de los Estados Unidos, Leo también se refirió a este nuevo desafío que encara en la franquicia rosa, y anticipó que posiblemente signifique el último de su carrera, derribando la ilusión de Newell’s y todo el fútbol argentino de verlo jugando en el país.

“Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de ser campeón del mundo me ayudó mucho para ver las cosas de otra manera. Pero no lo pienso, por eso trato de disfrutar muchísimo más todo, porque cada vez falta menos. La paso bien en el club, donde tengo compañeros y amigos. Y me pasa lo mismo en la Selección. Y disfruto de los pequeños detalles, que voy extrañar cuando no lo tenga más”, afirma Messi.

“¿Tu último club es el Inter?”, le pregunta el periodista Martín Arévalo, a cargo de la charla con el 10. “Sí, creo que sí”, es la respuesta de Messi.

La charla completa de Messi con ESPN se dará a conocer con el paso de las horas pero promete dejar buenos títulos vinculados a la actualidad del capitán de la Selección Argentina, que trabaja pensando en la Copa América y en el amistoso de este viernes, ante Guatemala en Washington.

La delegación argentina pero especialmente Lionel Scaloni espera el choque de este viernes a las 21 horas para luego terminar de definir la lista de 26 futbolistas que integrarán la lista de buena fe que competirá en Estados Unidos, en busca del trofeo número 16 en la historia del seleccionado.

A pesar de que el DT ya avisó que son las prácticas las que definen la situación particular de cada jugador, decidió esperar al choque contra Guatemala antes de entregar la nómina, cuya fecha límite es el sábado 15.

“La lista... Vamos a esperar hasta después del segundo partido. Es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera pero necesitamos que estén con nosotros hasta último momento”, explicó el ‘Gringo’ durante la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Ecuador, producto del gol de Ángel Di María, asistencia de Cristian ‘Cuti’ Romero mediante.